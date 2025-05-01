78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını böyle başlamış
78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını böyle başlamış
Önder Kahveci: 1 Mayıs hiç kimsenin devletle hesaplaşma günü değil
Önder Kahveci: 1 Mayıs hiç kimsenin devletle hesaplaşma günü değil
DMM: İtalya'nın Vize İptali İddiası Manipülasyon
DMM: İtalya'nın Vize İptali İddiası Manipülasyon
Ergün Atalay'dan Asgari Ücret Açıklaması
Ergün Atalay'dan Asgari Ücret Açıklaması
Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti
İstanbul Nisan Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı
İstanbul Nisan Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı
1 Mayıs'ta Kamu Çalışanlarının Ekonomik Talepleri
1 Mayıs'ta Kamu Çalışanlarının Ekonomik Talepleri
Memur-Sen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü Anıtpark'ta kutladı
Memur-Sen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü Anıtpark'ta kutladı
Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul İhtiyaç, Vazgeçmedik
Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul İhtiyaç, Vazgeçmedik
Elektrik Kesintisi Krizi: Türkiye'yi Etkilemeyecek
Elektrik Kesintisi Krizi: Türkiye'yi Etkilemeyecek
Danıştay'dan Doktorlar İçin Kritik Karar!
Danıştay'dan Doktorlar İçin Kritik Karar!
Cinsel İstismar İddiaları Üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama
Cinsel İstismar İddiaları Üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama
Erdoğan: Çalışanların Haklarını Koruma Önceliğimizdir
Erdoğan: Çalışanların Haklarını Koruma Önceliğimizdir
Genç Memur-Sen Türkiye Buluşması Ankara'da Başladı
Genç Memur-Sen Türkiye Buluşması Ankara'da Başladı
Fahrettin Altun'dan Özel'e Yanıt: Devletimizi Tanımadığı Ortada
Fahrettin Altun'dan Özel'e Yanıt: Devletimizi Tanımadığı Ortada
1 Mayıs'ta 127 Toplantıya İzin Verildi
1 Mayıs'ta 127 Toplantıya İzin Verildi
Aşı takvimine yeni bir aşı daha eklendi
Aşı takvimine yeni bir aşı daha eklendi
36 İSPARK otoparkı bir gecede kapatıldı, araçlar kaldırıma park etti
36 İSPARK otoparkı bir gecede kapatıldı, araçlar kaldırıma park etti
İstanbul'da 1 Mayıs: Taksim ve Saraçhane'ye Giriş Yasakları
İstanbul'da 1 Mayıs: Taksim ve Saraçhane'ye Giriş Yasakları
Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Polis Memurunu Yaraladı
Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Polis Memurunu Yaraladı
Meteoroloji'den Sarı Kodlu Uyarı: 28 İlde Kuvvetli Yağış
Meteoroloji'den Sarı Kodlu Uyarı: 28 İlde Kuvvetli Yağış
Türkiye Enerji Depolamada Avrupa'nın Tamamlayıcısı
Türkiye Enerji Depolamada Avrupa'nın Tamamlayıcısı
Bodrum'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Bodrum'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Erdoğan İmzayı Attı, İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Yardımları Yükseltildi
Erdoğan İmzayı Attı, İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Yardımları Yükseltildi
Van'da yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
Van'da yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
TBMM'de Yeni Kanun Teklifi: İlk 5 Madde Kabul Edildi
TBMM'de Yeni Kanun Teklifi: İlk 5 Madde Kabul Edildi
MESEM Projesinde Usulsüzlük: 206 Sanık Hakkında Dava
MESEM Projesinde Usulsüzlük: 206 Sanık Hakkında Dava
TOGG'un Yeni Modeli Ne Zaman Yollara Çıkacak?
TOGG'un Yeni Modeli Ne Zaman Yollara Çıkacak?
Üniversitelere 'Yeşil Gelecek' Vizyonu: Yeni Programlar Yolda
Üniversitelere 'Yeşil Gelecek' Vizyonu: Yeni Programlar Yolda
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Ergün Atalay'dan Asgari Ücret Açıklaması

TÜRK-İŞ üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kartal'da coşkuyla kutladı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Açıkladık sene başında, bu kanun değişmeden, asgari ücret görüşmelerine katılmayacağız. Bu günahın sorumlusu biz değiliz. Otursunlar, kendileri ne gerekiyorsa yapsınlar. Şu anda bu parayla geçinmeyi bırakın, bir hafta geçiremezsiniz. Onun için bununla ilgili yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 15:48, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 16:32
Yazdır

TÜRK-İŞ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü İstanbul'da kutladı. Konfederasyona bağlı sendikaların üyeleri, Kartal sahil yolunda toplanarak kortej oluşturdu. Kortej halinde yürüyen grup, etkinliğin düzenleneceği Kartal Meydanı'nda slogan atıp halay çekti. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, buradaki konuşmasında, yağmura rağmen etkinlik alanına gelenlere teşekkür etti. İşçilerin istediği sendikaya üye olabilmesi gerektiğini ifade eden Atalay, "Bizim örgütlenmemize hiç kimse karışmasın. İşçi istediği sendikaya üye olsun, örgütlensin. Onun için bu ülkede bu demokrasiyi geliştirmek durumundayız." dedi.

Atalay'dan Ekonomi ve Vergi Eleştirisi

Atalay, alım gücünün zayıfladığını söyleyerek, "Aldığımız ücretler düşüyor, işçiler olarak çalışıyoruz, üretiyoruz, ekonomiyi büyütüyoruz. Her gün fakirleşiyoruz. Biz fakirleşirken zenginliğine zenginlik katanların sayısı artıyor. Ülkemizin imkanlarını kullanarak refahını artıranlar doğru dürüst vergi vermiyorlar. Vergi yükü, ücretli çalışanların sırtına yüklenmeye devam ediyor. Ücretimiz elimize geçmeden kesintiye uğramaya devam ediyor. Vergi kesintisi, bir yandan artan fiyatlar belimizi büküyor. Ücret alırken vergi ödediğimiz gibi, harcama yaparken de vergi ödemeye devam ediyoruz." diye konuştu.

TÜRK-İŞ ve Asgari Ücret Pazarlığı

TÜRK-İŞ olarak 50 yıldır asgari ücret pazarlığında masaya oturduklarını ancak asgari ücret komisyonuyla ilgili kanun değişmeden asgari ücret görüşmelerine katılmama kararı aldıklarını belirten Atalay, şöyle devam etti: "Asgari ücrette 50 senedir TÜRK-İŞ masada. Öyle bir yapı var ki 15 kişi, 5 işveren, 5 hükümet temsilcisi yan yana geliyor, istediğini yapıyor. Açıkladık sene başında, bu kanun değişmeden, asgari ücret görüşmelerine katılmayacağız. Bu günahın sorumlusu biz değiliz. Otursunlar, kendileri ne gerekiyorsa yapsınlar. Şu anda bu parayla geçinmeyi bırakın, bir hafta geçiremezsiniz. Onun için bununla ilgili yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Vergiyle ilgili çözüm bekliyoruz, staj mağdurlarının problemiyle ilgili çözüm bekliyoruz. Kamu sözleşmeleriyle ilgili çözüm bekliyoruz, adalet istiyoruz, demokrasi istiyoruz, insan haklarına sonuna kadar sahip çıkılmasını istiyoruz."

Emeklilerin Durumu ve İş Kazaları

Atalay, emekliye verilen ücretin Türkiye'ye yakışan bir ücret olmadığını dile getirerek, "İşçinin meselesini anlatırken, emekli de bizim abimiz, bizim kardeşimiz. Emekliler 14 bin lirayla üç gün geçinemez. Bu rakam ayıp bir rakam, bu rakam ülkeye yakışmıyor. Bu rakam emekliye yakışmıyor. Emekliye bir an evvel yaşayabilecek bir ücret verin, dayanma güçleri kalmadı." dedi. Türkiye'de iş kazalarında her gün 4 işçinin can verdiğini anlatan Atalay, bu tablonun ülkeye yakışmadığını dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Katılımı

Alana gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkür eden Atalay, toplu iş sözleşmeleri konusunda destek talebinde bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kartal Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılarak işçileri selamladı. Tüm emekçilerin bayramını kutlayan Özel, işçilere sendikalı olma çağrısında bulundu.Özel, CHP'li milletvekillerinin Taksim'deki etkinlik ve yürüyüşlere kalabalık bir şekilde katıldığını belirterek, gözaltılara engel olmaya çalıştıklarını söyledi. Taksim Meydanı'nın tüm emekçilerin ortak hedefi olması gerektiğini anlatan Özel, "Bir ülkede meydanlar özgürse demokrasi vardır. Meydanlar Taksim gibi tutsaksa, abluka altındaysa o ülkede otokrasi vardır. Bugün Türkiye'de Taksim'e bakınca iktidarın özgüvensizliği görülüyor. Güçlü iktidarlar meydanları yasaklamazlar." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber