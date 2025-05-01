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Ekonomi yönetimi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Kabinedeki ekonomiden sorumlu bakanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 16:38, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 16:38
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Ekonomi yönetimi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üretimin, alın terinin bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Fidanları toprakla buluşturan, alın teri ile bereketi hasat eden, yeşil vatanımızı cansiparane savunan, barajlar inşa ederek üretime güç veren, geleceğe umut olan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum." mesajını verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, alın teriyle atılan her adımın, ülkenin yarınlarına atılan sağlam bir temel olduğunu belirterek, "Varlığıyla ülkemizi büyüten, her zorluğu birlikle aşan işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Nice güzel yarınlara, el birliğiyle." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da paylaşımında "Emeğiyle Türkiye'yi büyüten tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, alın terinin karşılığını aldığı adil ve güvenli çalışma ortamları için iş dünyamız, sendikalarımız ve çalışanlarımızla işbirliğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise paylaşımında, "Bu ülkenin yarınlarını elleriyle inşa eden, Türkiye Yüzyılı'nı alın teriyle yazan emekçilerimizin ve enerjimizi üreten kahramanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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