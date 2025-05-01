Ulusal Düzeyde Akademik İlan Ama Tek Başvuru!

3 Nisan 2025 tarihinde Memurlar.net olarak "Ortak Derslere Tenis Antrenörü Şartlı Öğretim Görevlisi İlanı" başlıklı yazımızda; Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından 2 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Rektörlük Beden Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi kadrosunda; "Spor Yöneticiliği Bölümü Lisans mezunu olup, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı yüksek lisans ve Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 4 yıl yükseköğretim kurumlarında ders vermiş olmak. Tenis Antrenörlük belgesine sahip olmak." şartının arandığını, söz konusu ilanın tamamen bir adayı tarif ettiğini, henüz yolun çok başında iken ilgili kadronun iptal edilmesi gerektiğini gündeme taşımıştık.



Hatta yazımızda çok açık bir şekilde; bunun bir ilan şartından öte alınması hedeflenen adayın özgeçmişidir demiştik.



Elbette yanılmadık.



Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından 30 Nisan 2025 tarihinde ilan edilen ön değerlendirme sonuçlarına göre ilgili kadroya sadece tek kişi başvurdu.



Çünkü, ilan şartı o kadar sınırlandıran bir şekilde hazırlanmıştı ki bir başka kişiye başvuru hayali dahi kurduramayacak düzeydeydi.



Şimdi Karadeniz Teknik Üniversitesine yanıtsız bırakacağını bildiğimiz şu soruyu soralım.



Madem alacağınız kişi belliyse, neden Resmi Gazete'de ilana çıkıyorsunuz?



