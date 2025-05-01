Ulusal Düzeyde Akademik İlan Ama Tek Başvuru!

78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını böyle başlamış
78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını böyle başlamış
Önder Kahveci: 1 Mayıs hiç kimsenin devletle hesaplaşma günü değil
Önder Kahveci: 1 Mayıs hiç kimsenin devletle hesaplaşma günü değil
DMM: İtalya'nın Vize İptali İddiası Manipülasyon
DMM: İtalya'nın Vize İptali İddiası Manipülasyon
Ergün Atalay'dan Asgari Ücret Açıklaması
Ergün Atalay'dan Asgari Ücret Açıklaması
Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti
İstanbul Nisan Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı
İstanbul Nisan Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı
1 Mayıs'ta Kamu Çalışanlarının Ekonomik Talepleri
1 Mayıs'ta Kamu Çalışanlarının Ekonomik Talepleri
Memur-Sen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü Anıtpark'ta kutladı
Memur-Sen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü Anıtpark'ta kutladı
Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul İhtiyaç, Vazgeçmedik
Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul İhtiyaç, Vazgeçmedik
Elektrik Kesintisi Krizi: Türkiye'yi Etkilemeyecek
Elektrik Kesintisi Krizi: Türkiye'yi Etkilemeyecek
Danıştay'dan Doktorlar İçin Kritik Karar!
Danıştay'dan Doktorlar İçin Kritik Karar!
Cinsel İstismar İddiaları Üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama
Cinsel İstismar İddiaları Üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama
Erdoğan: Çalışanların Haklarını Koruma Önceliğimizdir
Erdoğan: Çalışanların Haklarını Koruma Önceliğimizdir
Genç Memur-Sen Türkiye Buluşması Ankara'da Başladı
Genç Memur-Sen Türkiye Buluşması Ankara'da Başladı
Fahrettin Altun'dan Özel'e Yanıt: Devletimizi Tanımadığı Ortada
Fahrettin Altun'dan Özel'e Yanıt: Devletimizi Tanımadığı Ortada
1 Mayıs'ta 127 Toplantıya İzin Verildi
1 Mayıs'ta 127 Toplantıya İzin Verildi
Aşı takvimine yeni bir aşı daha eklendi
Aşı takvimine yeni bir aşı daha eklendi
36 İSPARK otoparkı bir gecede kapatıldı, araçlar kaldırıma park etti
36 İSPARK otoparkı bir gecede kapatıldı, araçlar kaldırıma park etti
İstanbul'da 1 Mayıs: Taksim ve Saraçhane'ye Giriş Yasakları
İstanbul'da 1 Mayıs: Taksim ve Saraçhane'ye Giriş Yasakları
Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Polis Memurunu Yaraladı
Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Polis Memurunu Yaraladı
Meteoroloji'den Sarı Kodlu Uyarı: 28 İlde Kuvvetli Yağış
Meteoroloji'den Sarı Kodlu Uyarı: 28 İlde Kuvvetli Yağış
Türkiye Enerji Depolamada Avrupa'nın Tamamlayıcısı
Türkiye Enerji Depolamada Avrupa'nın Tamamlayıcısı
Bodrum'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Bodrum'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Erdoğan İmzayı Attı, İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Yardımları Yükseltildi
Erdoğan İmzayı Attı, İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Yardımları Yükseltildi
Van'da yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
Van'da yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
TBMM'de Yeni Kanun Teklifi: İlk 5 Madde Kabul Edildi
TBMM'de Yeni Kanun Teklifi: İlk 5 Madde Kabul Edildi
MESEM Projesinde Usulsüzlük: 206 Sanık Hakkında Dava
MESEM Projesinde Usulsüzlük: 206 Sanık Hakkında Dava
TOGG'un Yeni Modeli Ne Zaman Yollara Çıkacak?
TOGG'un Yeni Modeli Ne Zaman Yollara Çıkacak?
Üniversitelere 'Yeşil Gelecek' Vizyonu: Yeni Programlar Yolda
Üniversitelere 'Yeşil Gelecek' Vizyonu: Yeni Programlar Yolda
Ana sayfaHaberler Eğitim

Ulusal Düzeyde Akademik İlan Ama Tek Başvuru!

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından ilan edilen adrese teslim ilana beklendiği gibi tek başvuru oldu!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 17:00, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 16:54
Yazdır
Ulusal Düzeyde Akademik İlan Ama Tek Başvuru!

3 Nisan 2025 tarihinde Memurlar.net olarak "Ortak Derslere Tenis Antrenörü Şartlı Öğretim Görevlisi İlanı" başlıklı yazımızda; Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından 2 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Rektörlük Beden Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi kadrosunda; "Spor Yöneticiliği Bölümü Lisans mezunu olup, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı yüksek lisans ve Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 4 yıl yükseköğretim kurumlarında ders vermiş olmak. Tenis Antrenörlük belgesine sahip olmak." şartının arandığını, söz konusu ilanın tamamen bir adayı tarif ettiğini, henüz yolun çok başında iken ilgili kadronun iptal edilmesi gerektiğini gündeme taşımıştık.

Hatta yazımızda çok açık bir şekilde; bunun bir ilan şartından öte alınması hedeflenen adayın özgeçmişidir demiştik.

Elbette yanılmadık.

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından 30 Nisan 2025 tarihinde ilan edilen ön değerlendirme sonuçlarına göre ilgili kadroya sadece tek kişi başvurdu.

Çünkü, ilan şartı o kadar sınırlandıran bir şekilde hazırlanmıştı ki bir başka kişiye başvuru hayali dahi kurduramayacak düzeydeydi.

Şimdi Karadeniz Teknik Üniversitesine yanıtsız bırakacağını bildiğimiz şu soruyu soralım.

Madem alacağınız kişi belliyse, neden Resmi Gazete'de ilana çıkıyorsunuz?

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber