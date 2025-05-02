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İstanbul'da 1 Mayıs Operasyonunda 6 Tutuklama

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Taksim Meydanı ve çevresinde toplanma çağrısında bulunan ve kitleyi provoke edebileceği değerlendirilen kişilere yönelik iki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 22:55, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 22:56
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke edebileceği değerlendirilen şüphelilerin Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde hakimlik işlemleri tamamlandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 6 şüphelinin tutuklanmasına, 59 zanlının ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma"yı içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Taksim Meydanı Çağrısı Videosundaki Şüpheliler

X sosyal medya platformunda, "1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi Basın Toplantısı" başlığıyla, Taksim Meydanı'na yasa dışı gösteri yürüyüşü için çağrı mahiyetinde paylaşılan videoyla ilgili gözaltına alınan ve götürüldükleri İstanbul Adliyesi'nde savcılık tarafından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerin de işlemleri tamamlandı. Hakimlik, 4 zanlının "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Olayın Arka Planı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan çalışmalarda, sol terör örgütlerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü istismar ederek örgütsel propaganda amacında oldukları, bu kapsamda yasaklanmasına rağmen Taksim Meydanı ve civarına toplanma çağrısında bulundukları belirlenmişti. Terör örgütlerinin iltisaklı yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerin 1 Mayıs'ta toplananları provoke ederek korsan gösteri yapabilecekleri ve güvenlik güçlerine karşı taş ve sopalarla saldırı düzenleyebileceklerinin tespit edilmesinin ardından 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, DHKP/C, MLKP, TKP-ML, DSİH, TİKB/B, TİKB, TKEP/L, TKİP, TKP/KIVILCIM, MKP ve TKKKÖ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 76 şüpheliyi yakalamıştı.

Taksim Meydanı Çağrısı Videosundaki Zanlılar

X sosyal medya platformunda, "1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi Basın Toplantısı" başlığıyla, Taksim Meydanı'na yasa dışı gösteri yürüyüşü için çağrı mahiyetindeki videonun paylaşılmasıyla ilgili de soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 8 zanlı gözaltına alınmıştı.

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