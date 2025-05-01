Ankara'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağarken, bazı köylerde ise şiddetli yağmur nedeniyle sel meydana geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 16:57, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 17:07
Ankara genelinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı hava, Polatlı ilçesinde dolu olarak kendini gösterdi. Vatandaşlar ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle şaşırdı. İlçe merkezinde dolu etkili olurken, bazı köylerde ise yağmur nedeniyle sel meydana geldi.