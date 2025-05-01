Kırıkkale'de Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kırıkkale'de öğle saatlerinde itibaren kuvvetli sağanak etkili oldu. Merkez ve Yahşihan ilçelerinde yağış, hayatı durma noktasına getirdi. Yahşihan ilçesinde kara ve demir yollarında hasar oluştu. Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki demir yolunun hasar görmesi sonucu kentteki tren seferleri durduruldu.

Hacıbey Mahallesi'nde Taşkınlar ve Trafik Sorunları

Hacıbey Mahallesi'nde bulunan derenin taşmasıyla da Kırıkkale-Ankara kara yolu su altında kaldı. Kısa bir süre trafiğe kapatılan kara yolunda daha sonra trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Ev ve iş yerlerini su bastı. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Yahşihan Belediyesi ekipleri, hasar gören tren yollarını onarmak için çalışma başlattı.

Çalılıöz Mahallesi'nde Sel ve Kurtarma Çalışmaları

Çalılıöz Mahallesi'nde sel nedeniyle yolları su kaplarken, bir sürücü aracıyla suda mahsur kaldı. Sürücünün imdadına Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri yetişti. Önce sürücüyü kurtaran ekipler daha sonra halat yardımıyla aracı mahsur kaldığı yerden kurtardı.