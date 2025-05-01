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Alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kaynanasını öldürdü

Yozgat'ta bir kişi, alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kaynanasını bıçakla öldürdü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 17:38, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 17:59
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Alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kaynanasını öldürdü

Y.O. (31), Eski Pazar Mahallesi Kayseri Caddesi'nde bulunan kaynanası K.P'nin (60) evine gitti.

İkili arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Y.O. yanında bulunan bıçakla K.P'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen K.P'nin cenazesi, Çapanoğlu Büyük Camisi'ne getirildi.

Kadının cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Sarıtopraklık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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