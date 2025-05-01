15 Yaşındaki Minguzzi'nin Ölümü: Bilirkişi Raporu Açıklandı

Kadıköy'deki tarihi salı pazarında 24 Ocak günü saat 08.25 sıralarında meydana gelen olayda Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaptığı sırada B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. Diğer şüpheli U.B. ise Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli çocuklar B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri ve Bilirkişi Raporu

Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri, bilirkişi tarafından incelendi. Bilirkişinin hazırladığı rapor, bugün mahkemeye gönderildi. Raporda, saat 08.14 sıralarında kameranın açısına hayatını kaybeden Minguzzi ile tanıklar U.T ve D.A.D'nin girdikleri, 08.15'te ise üzerinde siyah renk şişme yelek, gri renk kapüşon ve koyu renk pantolon bulunan ve A.D. isimli kişi olduğu değerlendirilen kişi ile sanık B.B.'nin birlikte Minguzzi ve arkadaşlarının yanından geçtiklerinin görüldüğü belirtildi. Görüntülerde, B.B'nin daha sonra geri dönerek maktul ve arkadaşlarının yanına geldiği, aralarında tartışma yaşandığı ve ayrıldıklarının görüldüğünün aktarıldığı raporda, saat 08.17'de sanık B.B'nin kameranın açısına yeniden girerek hızlı adımlarla maktul ile arkadaşlarının yanına gittiği yer aldı.

Olayın Detayları

Aynı dakikada A.D. ve soyadı bilinmeyen K. isimli kişinin de kamera açısına girdikleri raporda belirtildi. Saat 08.18'de B.B'nin Minguzzi'ye yumruk attığı, vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırılmaya çalışıldığı, bu sırada olay yerinde U.B, A.D. ve K. isimli kişiler ile bazı tanıkların da bulundukları belirtildi.

Sanıkların Kaçışı

Hazırlanan raporda, saat 08.19'da B.B'nin yeniden kamera açısına girdiği, sağ elindeki bıçakla birlikte koşarak maktul Minguzzi'nin yanına geldiği, bu sırada sanık U.B. ile A.D. ve K. isimli kişilerin de B.B'yi takip ettiği aktarıldı. Raporda, saat 08.20'de ise B.B'nin maktul Minguzzi'yi 6 kez bıçakladığı, bu sırada sanık U.B. ile A.D. ve K. isimli kişilerin de B.B.'yi takip ettiklerine dikkat çekildi.Minguzzi'yi bıçaklayan B.B'nin olay yerinden tek başına kaçarak pazar yeri dışına çıktığı, Minguzzi'ye tekme atan U.B.'nin ise A.D. ve K. isimli kişilerle bir araya geldikten sonra olay yerinden kaçtığı belirtildi. Ayrıca, olayın ardından çevrede bulunan vatandaşların Minguzzi'ye yardım etmeye çalıştığı, 08.31'de olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Minguzzi'yi hastaneye kaldırdıkları bilgisine de raporda yer verildi.