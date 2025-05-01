Dünyadaki İlk 10.000 Üniversite Analizi ve Türkiye
221 ülke, 24.600 kurum ve 2.630.000 bilim insanını değerlendiren AD Scientific Index, küresel akademik performansa ışık tutan yeni analizini yayımladı. Rapor, üniversitelerin kıta, ülke ve kurum türlerine göre dağılımını da ortaya koyuyor.
221 ülke, 24.600 kurum ve 2.630.000 bilim insanını, 211 alt bilim alanında
çok sayıda parametreyle akademik olarak gerçek zamanlı değerlendiren bağımsız
uluslararası sıralama kuruluşu AD Scientific Index, dünyanın en güçlü 10.000
üniversitesine ilişkin küresel bir analiz sunuyor. Bu analiz, ülke, kıta ve
kurum türüne göre küresel akademik gücün coğrafi dağılımını ortaya koymakta
ve politika geliştiriciler, araştırmacılar ve yükseköğretim paydaşları için
stratejik bilgiler sunmaktadır.
Ülke Bazlı Sıralamalar
Ülkelere Göre İlk 1000, 3000, 5000 ve 10.000'deki Kurumlar
Burada 221 ülkenin top 1000, 3000,5000 ve 10000'e giren kurumları analiz edilmektedir.
Bu analiz, ülkelerin genel yüksek öğretim yapısına dair önemli çıkarımlar sunmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri tüm seviyelerde liderdir: İlk 1000'de 218, ilk 10.000'de
1239 kurumla önde gelmektedir. 10.000 üniversite arasında Çin, ilk 1000'de 76
kurumla ikinci sıradadır, Birleşik Krallık 74, İtalya 57, Almanya 52, Avustralya
36, İspanya 35, Brezilya 32, Kanada 32 ve Fransa 31 üniversite ile çok temsil
edilen ilk 10 ülke arasında yer almaktadır.
Türkiye, küresel sıralamada dikkate değer bir konumda yer almaktadır. Top 1000
üniversite arasında 20 kurumla temsil edilen Türkiye, bu sayı ile küresel rekabette
güçlü bir yer edinmiştir. Top 3000 listesinde 105, Top 5000'de 160 ve Top 10.000'de
ise toplamda 199 kurumla yer almaktadır. Bu veriler, Türkiye'nin yükseköğretim
sisteminin uluslararası düzeyde giderek daha görünür ve rekabetçi hale geldiğini
göstermektedir.
İlk 1000 üniversite arasında yer alan Türkiye'deki kurumlar ve sıralamaları:
Hacettepe University (397)
Middle East Technical University (543)
Ankara University (642)
İstanbul Technical University (660)
Koç University (663)
Ege University (672)
Gazi University (694)
Dokuz Eylül University (724)
İstanbul University (751)
Atatürk University (764)
Marmara University (765)
Erciyes University (802)
İhsan Doğramacı Bilkent University (843)
Sağlık Bilimleri University (876)
Çukurova University (905)
Fırat University (907)
İstanbul University Cerrahpaşa (923)
Karadeniz Teknik University (974)
Bogazici University (980)
Selçuk University (993)
Ülke Bazlı Top 10.000 Üniversite Sayısı:
Kıta Bazlı Sıralamalar
Akademik Kurumların Kıtalara Göre Dağılımı
Kıta bazlı Top 1000, Top 3000, Top 5000 ve Top 10.000 dağılımı incelendiğinde,
Kuzey Amerika güçlü liderliğini sürdürmektedir. Avrupa, Asya ve Latin Amerika
da önemli temsil oranları ile küresel akademik sahnede güçlü varlık göstermektedir.
Afrika ve Okyanusya, gelişen araştırma altyapılarıyla birlikte giderek daha
görünür hale gelmektedir.
Kurum Türüne Göre Sıralamalar
Kamu ve özel kurumlara göre Top 1000, Top 3000, Top 5000 ve Top 10.000'de yer
alan akademik kurumların dağılımı incelendiğinde, kamu kurumlarının akademik
üretkenlik açısından baskın olduğu görülmektedir. Ancak özel kurumlar da özellikle
üst sıralarda güçlü temsiliyet göstermektedir. Bu analiz, her iki kurum türünün
küresel bilimsel katkılarına ışık tutmaktadır.
Daha detaylı üniversite analizleri için: www.adscientificindex.com