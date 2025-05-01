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Tunceli'de Fırtına: Çatılar Uçtu, Ekipler Harekete Geçti

Tunceli'de şiddetli rüzgar ve sağanak yağış, il genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok evin çatısı zarar gördü, ekipler hasar tespitine başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 19:47, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 19:48
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Tunceli'de Fırtına: Çatılar Uçtu, Ekipler Harekete Geçti

Tunceli'de şiddetli rüzgar nedeniyle kent merkezi ve ilçelerdeki bazı evlerin çatıları hasar gördü. Kent genelinde sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle il merkezi ile Nazımiye ve Mazgirt ilçelerindeki bazı evlerin çatıları yerinden söküldü. İhbar üzerine bölgelere giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği üyeleri, hasar tespit çalışmalarına başladı. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan şiddetli fırtına ve yoğun yağışın, bazı olumsuzluklara sebep olduğu belirtildi. Ekiplerin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • Saatteki hızı Tunceli merkezde 72, Pülümür'de 80, Nazımiye'de 108, Mazgirt'te 75, Hozat'ta 63 ve Çemişgezek'te 59 kilometreye ulaşan fırtına sonucu 21 çatı uçması,
  • 2 hayvan barınağında hasar,
  • 1 mahsur kalma ve
  • 1 baz istasyonu direğinin devrilmesi ihbarı alınmıştır.

112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan tüm ihbarlara emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimizce hızlı şekilde müdahale edilmiş, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır.

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