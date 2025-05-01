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İki marketin fiyat rekabeti! Ekmek 6 TL'ye kadar düştü

Antalya'nın Alanya ilçesinde aynı sokakta hizmet veren iki marketin ekmek rekabeti vatandaşların cebine yansıdı. Mahallede satılan ekmeği ucuza tüketen vatandaşlar, durumun sadece ekmekle sınırlı kalmamasını istedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 19:58, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 19:59
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İki marketin fiyat rekabeti! Ekmek 6 TL'ye kadar düştü

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde iki market arasında yaşanan ekmek rekabeti vatandaşların yüzünü güldürdü. 210 gram ekmek fiyatı ortalama 12.5 TL'den satılırken, Mahmutlar Mahallesi'nde bir market aynı gramajdaki ekmeği 7.5 TL'ye, diğer bir zincir market ise 6 TL'ye satmaya başladı. İki market arasında yaşanan fiyat yarışı, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Ekonomik sıkıntılarla mücadele eden vatandaşlar, ucuz ekmek sayesinde az da olsa rahat bir nefes aldı. Mahalle sakinleri, bu rekabetin yalnızca ekmekle sınırlı kalmamasını, temel gıda ve diğer ürünlerin de dahil edilmesini istediklerini dile getirdiler. Fırıncılar ise rekabet eden marketlere ekmek yetiştirmeye çalışıyor.

"Diğer marketler de böyle olsun"

Marketteki ekmek fiyatlarından memnun kalan Orhan Özen, "Diğer marketlerin de aynı şekilde uygulamasına daha çok seviniriz. 3-4 gündür bu fiyatlar devam ediyor" dedi.

Marketten 50 adet ekmek alıp köye götüreceğini ifade eden Mehmet Ertekin ise, ''Markette ekmek 6 lira olduğundan dolayı gayet memnunuz. Bütün marketlerin böyle olmasını istiyoruz. Ekmek alamayan birçok insan var. Ben de burada ekmek aldım, köydeki akrabalara, dostlara götürüyorum'' dedi.

Rekabetin sadece ekmekle sınırlı kalmamasını ve diğer ürünlerde de marketlerin rekabet içerisinde daha uygun fiyata ürünler satması gerektiğini söyleyen Yaşar Yaman, "Ekmek olumlu ama bunun genele yayılması lazım. İnsanlar 2-3 firmadan alışveriş yaptıkları için maliyetler genel olarak çok artıyor. İnsanlar bundan çok rahatsız. Ekmek ise kısmen olumlu'' dedi.

Ekmek rekabeti yapan marketlerin bu fiyatları ne zamana kadar sürdüreceği ise vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi.

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