Öğrencilerden Unutulmaz Geleneksel Sunum

Otel Faciasında Şok Detay: Müşterileri Uyandırmadan Araç Kurtarmaya Gittiler
Otel Faciasında Şok Detay: Müşterileri Uyandırmadan Araç Kurtarmaya Gittiler
Bakan Kurum'dan Özel'e: Gözlerindeki Bandı Çıkar, Hakikati Gör
Bakan Kurum'dan Özel'e: Gözlerindeki Bandı Çıkar, Hakikati Gör
Gazze'den Dünyaya Çağrı: Açlıktan Ölen Çocukları Kurtarın
Gazze'den Dünyaya Çağrı: Açlıktan Ölen Çocukları Kurtarın
Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Uyarısı: Bu İllerde Bu Geceye Dikkat!
Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Uyarısı: Bu İllerde Bu Geceye Dikkat!
Bakan Yerlikaya Açıkladı: 1 Mayıs'ta 409 Kişi Gözaltına Alındı
Bakan Yerlikaya Açıkladı: 1 Mayıs'ta 409 Kişi Gözaltına Alındı
Bakanların 'Kanal İstanbul' Açıklamaları Çelişti Mi?
Bakanların 'Kanal İstanbul' Açıklamaları Çelişti Mi?
78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını böyle başlamış
78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını böyle başlamış
Önder Kahveci: 1 Mayıs hiç kimsenin devletle hesaplaşma günü değil
Önder Kahveci: 1 Mayıs hiç kimsenin devletle hesaplaşma günü değil
DMM: İtalya'nın Vize İptali İddiası Manipülasyon
DMM: İtalya'nın Vize İptali İddiası Manipülasyon
Ergün Atalay'dan Asgari Ücret Açıklaması
Ergün Atalay'dan Asgari Ücret Açıklaması
Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti
İstanbul Nisan Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı
İstanbul Nisan Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı
1 Mayıs'ta Kamu Çalışanlarının Ekonomik Talepleri
1 Mayıs'ta Kamu Çalışanlarının Ekonomik Talepleri
Memur-Sen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü Anıtpark'ta kutladı
Memur-Sen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü Anıtpark'ta kutladı
Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul İhtiyaç, Vazgeçmedik
Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul İhtiyaç, Vazgeçmedik
Elektrik Kesintisi Krizi: Türkiye'yi Etkilemeyecek
Elektrik Kesintisi Krizi: Türkiye'yi Etkilemeyecek
Danıştay'dan Doktorlar İçin Kritik Karar!
Danıştay'dan Doktorlar İçin Kritik Karar!
Cinsel İstismar İddiaları Üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama
Cinsel İstismar İddiaları Üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama
Erdoğan: Çalışanların Haklarını Koruma Önceliğimizdir
Erdoğan: Çalışanların Haklarını Koruma Önceliğimizdir
Genç Memur-Sen Türkiye Buluşması Ankara'da Başladı
Genç Memur-Sen Türkiye Buluşması Ankara'da Başladı
Fahrettin Altun'dan Özel'e Yanıt: Devletimizi Tanımadığı Ortada
Fahrettin Altun'dan Özel'e Yanıt: Devletimizi Tanımadığı Ortada
Aşı takvimine yeni bir aşı daha eklendi
Aşı takvimine yeni bir aşı daha eklendi
36 İSPARK otoparkı bir gecede kapatıldı, araçlar kaldırıma park etti
36 İSPARK otoparkı bir gecede kapatıldı, araçlar kaldırıma park etti
Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Polis Memurunu Yaraladı
Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Polis Memurunu Yaraladı
Meteoroloji'den Sarı Kodlu Uyarı: 28 İlde Kuvvetli Yağış
Meteoroloji'den Sarı Kodlu Uyarı: 28 İlde Kuvvetli Yağış
Bodrum'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Bodrum'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Erdoğan İmzayı Attı, İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Yardımları Yükseltildi
Erdoğan İmzayı Attı, İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Yardımları Yükseltildi
Van'da yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
Van'da yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
TBMM'de Yeni Kanun Teklifi: İlk 5 Madde Kabul Edildi
TBMM'de Yeni Kanun Teklifi: İlk 5 Madde Kabul Edildi
Ana sayfaHaberler Eğitim

Öğrencilerden Unutulmaz Geleneksel Sunum

Samsun'da lise öğrencileri, yöresel lezzetleri ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel yaşam biçimlerini sınıf ortamına taşıdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 20:38, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 20:40
Yazdır
Öğrencilerden Unutulmaz Geleneksel Sunum

Çarşamba ilçesindeki Dikbıyık Anadolu Lisesi öğrencileri, bu yıl 27'ncisi düzenlenen Geleneksel Kültürel Tanıtım Yarışmasında hünerlerini sergiledi. Okuldaki 14 sınıfın tamamının katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada, Samsun mutfağında önemli yeri olan kıvratma, keşkek ve tirit gibi lezzetler hazırlanırken, sınıflar ise köy yaşantısını temsil eden dekorlarla birer Anadolu evine dönüştürüldü. Geleneksel kıyafetler giyen öğrenciler, Çarşamba şivesiyle konuşarak jüri ve ziyaretçilere kültürel mirası aktardı.

Öğrencilerin Yaratıcılığı ve Kültürel Aktarım

Öğrencilerden ikisi ise Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam'a oyuncak bebek vererek köyde bebekli bir kadını ve kayınvalidesini canlandırdı. Bazı öğrenciler de imece usulü yemek yapan ninelerini taklit etti. Sınıflar, hem hazırlanan yemekler hem de dekorlar üzerinden değerlendirilerek jüri üyelerinden puan aldı.

Geçmişten geleceğe kültürlerin aktarılmasını amaçlıyoruz

Okul müdürü Sultan Süleyman Sapancı, AA muhabirine, yarışmanın sadece bir etkinlik değil, öğrenciler için kültürel öğrenme süreci de olduğunu söyledi. Sapancı, geleneksel hale gelen etkinlikte geçmişten geleceğe kültürlerin aktarılmasını amaçladıklarını belirterek, Geçmişteki değerlerimizin, gerek kıyafetler gerekse kültürel ögelerle özellikle de ninelerinden miras kalan yemeklerle gelecek kuşaklara tanıtılmasını ve yaşatılmasını hedefliyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz yarışmada öğrencilerimiz, aileleriyle çalışarak hem onlara katkı sunmuş hem de bu kültürel mirası bizzat öğrenmiş oluyorlar." dedi.

Hazırlıklar haftalar öncesinden başlıyor

Etkinliğin koordinatörlüğünü yürüten öğretmen Müzeyyen Sezer ise organizasyonun her yıl daha da kapsamlı hale geldiğini kaydetti. Sezer, Sınıf dekorasyonları, öğrenci kıyafetleri, yemek sunumları derken artık bu yarışma bir okul geleneği haline geldi. Hazırlıklar en az iki hafta önceden başlıyor. Yarışma günü öncesinde sınıflar tamamen birer sahneye dönüşüyor. Bu da hem öğrencilerin sorumluluk bilincini geliştiriyor hem de ekip çalışmasını pekiştiriyor." ifadelerini kullandı.Gelecek nesillere kültürel aktarım yaptıklarını vurgulayan Sezer, Dikbıyık Anadolu Lisesinin bu özgün etkinliği sadece bir yarışma değildir, aynı zamanda kültürel belleğin genç nesillere aktarılmasında örnek bir modeldir. dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber