Öğrencilerden Unutulmaz Geleneksel Sunum

Çarşamba ilçesindeki Dikbıyık Anadolu Lisesi öğrencileri, bu yıl 27'ncisi düzenlenen Geleneksel Kültürel Tanıtım Yarışmasında hünerlerini sergiledi. Okuldaki 14 sınıfın tamamının katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada, Samsun mutfağında önemli yeri olan kıvratma, keşkek ve tirit gibi lezzetler hazırlanırken, sınıflar ise köy yaşantısını temsil eden dekorlarla birer Anadolu evine dönüştürüldü. Geleneksel kıyafetler giyen öğrenciler, Çarşamba şivesiyle konuşarak jüri ve ziyaretçilere kültürel mirası aktardı.

Öğrencilerin Yaratıcılığı ve Kültürel Aktarım

Öğrencilerden ikisi ise Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam'a oyuncak bebek vererek köyde bebekli bir kadını ve kayınvalidesini canlandırdı. Bazı öğrenciler de imece usulü yemek yapan ninelerini taklit etti. Sınıflar, hem hazırlanan yemekler hem de dekorlar üzerinden değerlendirilerek jüri üyelerinden puan aldı.

Geçmişten geleceğe kültürlerin aktarılmasını amaçlıyoruz

Okul müdürü Sultan Süleyman Sapancı, AA muhabirine, yarışmanın sadece bir etkinlik değil, öğrenciler için kültürel öğrenme süreci de olduğunu söyledi. Sapancı, geleneksel hale gelen etkinlikte geçmişten geleceğe kültürlerin aktarılmasını amaçladıklarını belirterek, Geçmişteki değerlerimizin, gerek kıyafetler gerekse kültürel ögelerle özellikle de ninelerinden miras kalan yemeklerle gelecek kuşaklara tanıtılmasını ve yaşatılmasını hedefliyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz yarışmada öğrencilerimiz, aileleriyle çalışarak hem onlara katkı sunmuş hem de bu kültürel mirası bizzat öğrenmiş oluyorlar." dedi.

Hazırlıklar haftalar öncesinden başlıyor

Etkinliğin koordinatörlüğünü yürüten öğretmen Müzeyyen Sezer ise organizasyonun her yıl daha da kapsamlı hale geldiğini kaydetti. Sezer, Sınıf dekorasyonları, öğrenci kıyafetleri, yemek sunumları derken artık bu yarışma bir okul geleneği haline geldi. Hazırlıklar en az iki hafta önceden başlıyor. Yarışma günü öncesinde sınıflar tamamen birer sahneye dönüşüyor. Bu da hem öğrencilerin sorumluluk bilincini geliştiriyor hem de ekip çalışmasını pekiştiriyor." ifadelerini kullandı.Gelecek nesillere kültürel aktarım yaptıklarını vurgulayan Sezer, Dikbıyık Anadolu Lisesinin bu özgün etkinliği sadece bir yarışma değildir, aynı zamanda kültürel belleğin genç nesillere aktarılmasında örnek bir modeldir. dedi.