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Bitki topladığı sırada uçuruma düşen yaşlı adam öldü

Giresun'un Keşap ilçesinde bitki topladığı sırada uçuruma düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 23:18, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 23:18
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Bitki topladığı sırada uçuruma düşen yaşlı adam öldü

İlçenin Güneyköy köyünde 80 yaşındaki Rahmi Demir, doğada bitki topladığı sırada yaklaşık 25 metrelik uçuruma düştü.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Demir, kurtarılamadı.

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