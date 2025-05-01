Halil Falyalı'nın Muhasebecisi Hollanda'da Öldürüldü İddiası

Hollanda'da, KKTC'de 2022'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın muhasebecisi olduğu iddia edilen Cemil Önal'ın, düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybettiği öne sürüldü. Önal'a, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Den Haag şehrinde bulunan bir otelin terasında silahlı saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Polis Soruşturması ve Görgü Tanıkları

Otelde düzenlenen silahlı saldırıyı doğrulayan polis, saldırının yerel saatler 17.45 sıralarında yapıldığını belirterek, saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını ifade etti. Ölen kişinin kimliği hakkında bilgi paylaşmayan polis, görgü tanıklarının polise bilgi vermesi çağrısında bulundu.

Cemil Önal'ın Geçmişi ve Yargı Süreci

Önal, Halil Falyalı'nın finansal işlerini yöneten kilit isimlerden biri olarak biliniyordu. Önal, Falyalı cinayetinden sonra şüpheli sıfatıyla aranmaya başlanmış ancak yurtdışına kaçtığı tespit edilmişti. Aralık 2023'te Hollanda'da yakalanan Önal, Türkiye'ye iade edilmemiş ve Hollanda'da yargılanmaya başlamıştı. Önal, Hollanda ve ABD istihbaratına verdiği 120 sayfalık ifade sonrası serbest bırakılmıştı.