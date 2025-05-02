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Manipülatörlere Geçit Yok: Borsada 12 Kişi Yakalandı

Borsada manipülasyon yaparak haksız kazanç elde eden 12 kişi yakalandı. Sosyal medyada yüksek takipçili hesaplarla küçük yatırımcıları aldattıkları tespit edildi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 07:27, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 07:32
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Manipülatörlere Geçit Yok: Borsada 12 Kişi Yakalandı

Borsada deneyimsiz yatırımcıyı yanlış yönlendiren manipülatörler arttı. Binlerce takipçisi olan bu kişiler, Telegram ve Instagram gibi platformları küçük yatırımcıyı aldatmak için kullanıyor. 12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, Onur Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu grubun sosyal medyada paylaşımları soruşturuluyor.

Sosyal Medya Manipülasyonu ve Küçük Yatırımcılar

Binlerce hatta yüz binlerce takipçisi olan kişiler, sosyal medyayı borsada manipülasyon amaçlı kullanmaya devam ediyor. Küçük yatırımcıyı mağdur edip, piyasalarda dalgalanmaya neden olan spekülatörler hakkında geçtiğimiz gün inceleme başlatıldı. Sermaye piyasasında manipülasyona sebep olduğu tespit edilen 15 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi ve 12 şüpheli yakalandı. Böylece, borsa hisselerinde manipülasyon yaparak haksız kazanç sağlamaya çalışanlara geçit verilmedi.

Gruplardan 'Sözde' Tüyo

İşleyişe bakıldığında manipülatörler, önce düşük fiyattan hisse topluyor sonra da bu hisseyi 'çok kazanacaksınız' diyerek küçük yatırımcıya kademeli olarak pazarlıyor. Çok sayıda küçük yatırımcının mağdur olduğu vurgunlarda, Telegram ve X platformu (eski Twitter) gibi sosyal medya kanalları kullanılıyor. Hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin de yüksek takipçili sosyal medya hesaplarına sahip olduğu ve buradan manipülatif paylaşımlar yaptıkları tespit edildi. Bu kişilerin ayrıca 40 bin kişilik bir Telegram grubu kurdukları ve buradan bazı hisselerin tahtalarında hızlı alım-satım yaparak spekülasyona neden oldukları ve yatırımcıları zarara soktukları öğrenildi. Borsadaki manipülasyonda küçük yatırımcılara hisseler pazarlanıyor ve bu hisseleri alması söyleniyor. Daha sonra ise dolandırıcılar, kendi hisselerini satarak büyük vurgunlar yapıyor. Karşı tarafın güvenini kazanmak için bazı tekniklere başvuruluyor. Bu kişiler ekonomist, finansçı, borsacı gibi unvanlar kullanıyor.Üyelerden abonelik parası da talep ediyorlar. Hiçbir teknik ve temel analize dayanmayan bilgiler vererek insanları kandırıyorlar. Yatırımcı da kanarak hisse satın alıyor. Bu nedenle, uzmanlar, yatırımcıları uyarırken sosyal medyadaki manipülasyona kanılmaması gerektiğini de vurguluyor.

Sabıkalı Kişiler Hep Ön Planda

Sermaye piyasasında manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 kişinin isimleri şu şekilde:

  • Onur Yılmaz
  • Cem Özay
  • Cemal Çetinkaya
  • Emre Kızılırmak
  • Erol Demir
  • Ferhat Ekinci
  • Hasan Mehmetoğlu
  • İbrahim Halil Akbey
  • İzzet Paç
  • Mehmet Yılmaz
  • Mehmet Siraç Yıldırım
  • Murat Güler
  • Osman Özsoy
  • Ömer Yazmacı
  • Suat Hamarat

Listede yer alan Onur Yılmaz'ın 2023'te de Avrupa Yatırım Holding hissesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yaptığı incelemeyle gündem olduğu ortaya çıktı. Onur Yılmaz'ın bu olaydan 6 ay önce de ceza aldığı, iki kez üst üste ceza alan isim olarak haberlere konu olduğu belirlendi. Yılmaz'ın sosyal medyayı bu amaçla kullanan isimlerin başında geldiği ifade edildi.

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