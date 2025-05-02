Meteoroloji'den 17 ile sarı kodlu yağış uyarısı

Meteoroloji, 2 Mayıs 2025 Cuma günü için son hava durumu raporunu yayımladı. 17 il için sarı kodla uyarı yapılırken; İstanbul, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Ankara, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep ve Siirt'te sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Değerlendirmesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile öğle saatlerinden sonra Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Beklendiği Bölgeler

Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya, Van ve Iğdır hariç) ile Muğla, Aydın, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Antalya'nın batı iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un batısı, Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale'nin kuzeyi, Sivas, Karabük'ün doğusu, Kastamonu, Adıyaman, Şanlıurfa'nın kuzeyi, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Hava Sıcaklığı ve Rüzgar Durumu

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde biraz azalacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Uyarılar

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya, Van ve Iğdır hariç) ile Muğla, Aydın, Uşak gibi bölgelerde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya, Van ve Iğdır hariç) ile Muğla, Aydın, Uşak gibi bölgelerde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor. Toz Taşınımı Uyarısı: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Sarı Kodla Uyarı Yapılan İller

Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Ardahan.

Bölgelerde Hava Durumu

Marmara Bölgesi

Marmara'da çok bulutlu hava hakim. Bölgenin doğu kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Balıkesir: 19°C - Çok bulutlu.

19°C - Çok bulutlu. Edirne: 25°C - Çok bulutlu.

25°C - Çok bulutlu. İstanbul: 18°C - Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

18°C - Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı. Kırklareli: 21°C - Çok bulutlu.

Ege Bölgesi

Ege Bölgesi'nde çok bulutlu hava etkili. Bölgenin güney ve batı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Aydın, Muğla gibi illerde yağışlar yer yer kuvvetli olabilir.

Afyonkarahisar: 14°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

14°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Denizli: 18°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

18°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. İzmir: 24°C - Çok bulutlu.

24°C - Çok bulutlu. Muğla: 19°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz'de çok bulutlu hava etkili. Bölgenin genelinde aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Antalya'nın batı iç kesimleri ile Burdur ve Isparta'da yağışlar yer yer kuvvetli olabilir.

Adana: 24°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

24°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Antalya: 21°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

21°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Burdur: 17°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

17°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Hatay: 23°C - Çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı.

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Bölge genelinde aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Ankara ve Çankırı gibi illerde öğle saatlerinden sonra yağışlar kuvvetlenebilir.

Ankara: 18°C - Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

18°C - Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Eskişehir: 14°C - Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

14°C - Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Konya: 17°C - Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

17°C - Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Nevşehir: 18°C - Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Batı Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz'de çok bulutlu hava etkili. Bölge genelinde aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Karabük'ün doğusunda yağışlar kuvvetlenebilir.

Bolu: 13°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

13°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Düzce: 14°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

14°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Sinop: 16°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

16°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Zonguldak: 11°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Bölgenin genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Aralıklı sağanak yağışlar özellikle Samsun'un doğusunda kuvvetlenebilir.

Amasya: 23°C - Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

23°C - Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rize: 14°C - Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

14°C - Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Samsun: 16°C - Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

16°C - Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Trabzon: 14°C - Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Doğu Anadolu Bölgesi

Bölgede çok bulutlu hava etkili. Aralıklı sağanak yağışlar Malatya hariç tüm bölgede kuvvetlenebilir. Rüzgarın güneydoğuda kuvvetlenmesi bekleniyor.

Erzurum: 14°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

14°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Kars: 14°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

14°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Malatya: 21°C - Çok bulutlu.

21°C - Çok bulutlu. Van: 17°C - Çok bulutlu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bölgenin genelinde çok bulutlu hava bekleniyor. Aralıklı sağanak yağışlar Adıyaman ve Şanlıurfa'nın kuzeyinde kuvvetlenebilir. Bölgede toz taşınımı da görülebilir.

Adıyaman: 24°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

24°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Diyarbakır: 22°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

22°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Antep: 23°C - Çok bulutlu.

23°C - Çok bulutlu. Siirt: 27°C - Çok bulutlu.



