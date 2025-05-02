Kahramanmaraş'ta sıcak saatler! Bir iş yeri kül oldu

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangın, merkez Dulkadiroğlu İlçesi Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıktı. İş yerinin çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenler itfaiyeye durumu bildirdi.

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