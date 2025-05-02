Kahramanmaraş'ta sıcak saatler! Bir iş yeri kül oldu
Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede her yere yayıldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 09:14, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 09:26
Yangın, merkez Dulkadiroğlu İlçesi Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıktı. İş yerinin çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenler itfaiyeye durumu bildirdi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar oluştu.