İznik Gölü'nde Kaçak Avcılığa 164 Bin Lira Ceza

Bursa'da, İznik Gölü'nde kaçak avcılık yapan 13 kişiye, toplamda 164 bin lira idari para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı tarafından, usulsüz su ürünleri ve kara avcılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında 15 Mart-30 Nisan tarihlerinde İznik Gölü'nde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, usulsüz ve kaçak avcılık yapan 13 kişiye, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 164 bin 595 lira idari para cezası uygulandı. Kaçak avcılardan canlı olarak ele geçirilen 350 kilogram levkit, 172 kilogram akbalık ve 85 kilogram sarı sazan yeniden göle bırakıldı. Denetimlerde ayrıca, 3 bin 300 metre misina ağı da ele geçirildi.