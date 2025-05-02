TEKNOFEST KKTC'de İkinci Gün Heyecanı

Nisan Ayı Enflasyon Rakamları Pazartesi Açıklanıyor
Nisan Ayı Enflasyon Rakamları Pazartesi Açıklanıyor
İzmir Merkezli DEAŞ Operasyonunda 35 Kişi Yakalandı
İzmir Merkezli DEAŞ Operasyonunda 35 Kişi Yakalandı
Meteoroloji'den 17 ile sarı kodlu yağış uyarısı
Meteoroloji'den 17 ile sarı kodlu yağış uyarısı
Türkiye, Afrika Kalkınma Fonu Desteğini Artırıyor
Türkiye, Afrika Kalkınma Fonu Desteğini Artırıyor
İstanbul Valisi Gül'den Dolandırıcılık Uyarısı
İstanbul Valisi Gül'den Dolandırıcılık Uyarısı
DMM: CHP Şoförü Hakkındaki İddialar Asılsız
DMM: CHP Şoförü Hakkındaki İddialar Asılsız
Seferberlik Eğitimine Katılanlara Yeni Özlük Hakları
Seferberlik Eğitimine Katılanlara Yeni Özlük Hakları
Otel Faciasında Skandal Detay: Önce Araçlar Kurtarıldı
Otel Faciasında Skandal Detay: Önce Araçlar Kurtarıldı
Bakan Kurum'dan Özel'e: Gözlerindeki Bandı Çıkar, Hakikati Gör
Bakan Kurum'dan Özel'e: Gözlerindeki Bandı Çıkar, Hakikati Gör
Gazze'den Dünyaya Çağrı: Açlıktan Ölen Çocukları Kurtarın
Gazze'den Dünyaya Çağrı: Açlıktan Ölen Çocukları Kurtarın
Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Uyarısı: Bu İllerde Bu Geceye Dikkat!
Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Uyarısı: Bu İllerde Bu Geceye Dikkat!
Bakan Yerlikaya Açıkladı: 1 Mayıs'ta 409 Kişi Gözaltına Alındı
Bakan Yerlikaya Açıkladı: 1 Mayıs'ta 409 Kişi Gözaltına Alındı
Bakanların 'Kanal İstanbul' Açıklamaları Çelişti Mi?
Bakanların 'Kanal İstanbul' Açıklamaları Çelişti Mi?
78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını böyle başlamış
78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını böyle başlamış
Önder Kahveci: 1 Mayıs hiç kimsenin devletle hesaplaşma günü değil
Önder Kahveci: 1 Mayıs hiç kimsenin devletle hesaplaşma günü değil
DMM: İtalya'nın Vize İptali İddiası Manipülasyon
DMM: İtalya'nın Vize İptali İddiası Manipülasyon
Ergün Atalay'dan Asgari Ücret Açıklaması
Ergün Atalay'dan Asgari Ücret Açıklaması
Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti
İstanbul Nisan Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı
İstanbul Nisan Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı
1 Mayıs'ta Kamu Çalışanlarının Ekonomik Talepleri
1 Mayıs'ta Kamu Çalışanlarının Ekonomik Talepleri
Memur-Sen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü Anıtpark'ta kutladı
Memur-Sen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü Anıtpark'ta kutladı
Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul İhtiyaç, Vazgeçmedik
Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul İhtiyaç, Vazgeçmedik
Elektrik Kesintisi Krizi: Türkiye'yi Etkilemeyecek
Elektrik Kesintisi Krizi: Türkiye'yi Etkilemeyecek
Danıştay'dan Doktorlar İçin Kritik Karar!
Danıştay'dan Doktorlar İçin Kritik Karar!
Cinsel İstismar İddiaları Üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama
Cinsel İstismar İddiaları Üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama
Erdoğan: Çalışanların Haklarını Koruma Önceliğimizdir
Erdoğan: Çalışanların Haklarını Koruma Önceliğimizdir
Genç Memur-Sen Türkiye Buluşması Ankara'da Başladı
Genç Memur-Sen Türkiye Buluşması Ankara'da Başladı
Fahrettin Altun'dan Özel'e Yanıt: Devletimizi Tanımadığı Ortada
Fahrettin Altun'dan Özel'e Yanıt: Devletimizi Tanımadığı Ortada
Aşı takvimine yeni bir aşı daha eklendi
Aşı takvimine yeni bir aşı daha eklendi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

TEKNOFEST KKTC'de İkinci Gün Heyecanı

TEKNOFEST, KKTC'de ikinci gününde teknoloji ve inovasyon tutkunlarını ağırlıyor. 100 bin metrekarelik alanda düzenlenen etkinlik 4 Mayıs'a kadar sürecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 09:31, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 09:32
Yazdır
TEKNOFEST KKTC'de İkinci Gün Heyecanı

Uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ikinci gününde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. TEKNOFEST KKTC, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte düzenleniyor. Türkiye'nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıklar, başkanlıklar, kamu ve özel sektör kuruluşları, akademik kurumlar ve medya şirketleri yer alıyor.

TEKNOFEST Tarihi ve Katılımcı Ülkeler

İlki 2018 yılında hayata geçirilen etkinlik, bu yıl yurt dışında 2. kez, toplamda 11. kez düzenleniyor. 100 bin metrekare alan üzerine kurulu TEKNOFEST KKTC, 4 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak. TEKNOFEST KKTC kapsamında 13 alt kategorisi bulunan 6 teknoloji yarışması düzenleniyor. Bu yarışmalara Türkiye dahil 22 ülkeden toplam 47 binden fazla yarışmacı başvurdu. Gençlerin projelerini hayata geçirebilmeleri için 3 milyon TL maddi destek, 2,5 milyon TL ödül imkanı sunuluyor.

Teknoloji Yarışmaları ve Etkinlikler

Festival kapsamındaki TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın KKTC etabı 26-27 Nisan'da Yakın Doğu Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Diğer 5 teknoloji yarışması ise 1-4 Mayıs'ta festival alanında düzenlenecek. Robotik ve kodlamadan turizm teknolojilerine birçok yarışma düzenleniyor. Sosyal İnovasyon Yarışması ile toplumsal faydayı artırmayı hedefleyen gençler, sosyal sorumluluk bilinciyle yenilikçi çözümler üretecek. Uçan Araba Simülasyon Yarışması'nda geleceğin ulaşım sistemlerini şekillendirecek otonom uçuş sistemleri ve stratejik kontrol mekanizmaları üzerine fikirler yarışacak.Öte yandan gençler TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması ile tarım, çevre ve enerji alanlarında yaratıcı projelerle sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacak. TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması ile robotik ve kodlama alanında mühendislik becerileriyle geleceğe ışık tutacak tasarımlar ortaya konacak. Doğal güzellikleri ve kültürel kökleriyle dünyada adından söz ettiren KKTC'de düzenlenecek Turizm Teknolojileri Yarışması ise Mavi Vatan'ın turizm potansiyelini artıracak akıllı teknolojilerle, kültürel zenginlikleri yeni bir boyuta taşıyacak.

Festival Etkinlikleri ve Katılımcılar

Teknoloji üretme ve geliştirme yolculuğunda kıyasıya rekabet eden, 1083 yarışmacının oluşturduğu 268 finalist takım arasından dereceye girenler, ödüllerini TEKNOFEST KKTC ana sahnesinde alacak. Her yıl olduğu gibi TEKNOFEST KKTC'de de tanıtım ve etkinlik stantları bulunuyor. 81 paydaş kurum standı, 11 sponsor kurum standı, 4 katılımcı firma/kurum standı ve 20 yemek alanı katılımcısı olmak üzere toplam 116 stant yer alıyor. Stantlarda düzenlenecek teknoloji temalı stant etkinlikleri, öğrenciler ve gençlerle buluşuyor.

Uçuş Gösterileri ve Ekstra Etkinlikler

Festival kapsamında yerli ve milli hava araçlarıyla uçuş gösterileri de gerçekleştirilecek. Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2, HÜRKUŞ, ANKA, AKSUNGUR, Jandarma Çelik Kanatlar, ATAK helikopteri, Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve birçok araç gösteri yapacak. Teknoloji yarışmaları, fuar etkinlik alanları ile beraber Bilim Sokağı'nda bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, hava araçları sergisi, planetaryum film gösterimleri, Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı, Türk Mukavemet Teşkilatı Milli Mücadele Sergi Alanı, uzay sergisi, XR deneyim alanı, simülasyon deneyim alanları, öğrencilerle ilk uçuş ve pedallı uçuş etkinlikleri, bilim gösterileri, Sahne Senin etkinliği, söyleşiler, ana sahne gösterileri ve daha birçok aktivite ziyaretçilere sunuluyor.Katılımın ücretsiz olduğu festival 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık. Festival ziyaretçileri TEKNOFEST KKTC için hazırlanan Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı'nda ise 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı Mehmetçik'in gözünden deneyimleyebiliyor. Dört duvarı ve zemin yüzeyi LED ekranlarla kaplı deneyim alanı, gelişmiş görsel ve işitsel teknik altyapısıyla ziyaretçilere Kıbrıs Barış Harekatı'nın en kritik anlarını yaşama imkanı sunuyor. Deneyimin ardından ziyaretçiler, Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı'na özel olarak tasarlanan ikinci alana geçiş yaparak yapay zeka destekli hatıra fotoğrafı çektirme imkanı bulabiliyor.Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC'ye giriş yapabilmek için ziyaretçilerin TEKNOFEST'in internet sitesi üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor. Her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekirken, 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor. Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber