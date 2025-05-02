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Düğüne Davetsiz Gitti, Pasta Yedi, Takı Parasını Çalıp Kaçtı

Adana'da düğünlerde yaşanan hırsızlık olayında, şüpheli S.E. pasta yiyip davetli gibi davranarak 100 bin TL değerinde takıyı çaldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 09:36, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 09:37
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Düğüne Davetsiz Gitti, Pasta Yedi, Takı Parasını Çalıp Kaçtı

Adana'da iki farklı düğün salonunda gerçekleşen **akılalmaz hırsızlık** olayı, gelin ve damat başta olmak üzere duyan herkesi şok etti. 48 yaşındaki S.E., davetliymiş gibi girdiği düğünlerde pasta yiyerek, 100 bin TL'lik nakit takıyı çaldı. O anlar ise düğün kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hırsızlık Olayının Gerçekleştiği Yerler

Olaylar, Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kozan Caddesi'nde yer alan iki farklı düğün salonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, şüpheli S.E., önce L.B. ve İ.S.B. çiftinin düğününe katıldı. Takı töreni sırasında davetlilere **"Siz zahmet etmeyin, ben zarfı atarım"** diyerek içerisinde para dolu olan zarfı aldı. Ancak takı kutusunun içerisine boş zarf attı. Şüpheli, bu yöntemle yaklaşık 60 bin TL çaldı. Birkaç gün sonra benzer yöntemle A.Ü. ve S.Ü. çiftinin düğününe de giden şüpheli, damat ve geline su ikram etti, çevresindekilere samimi tavırlar sergiledi. Şüpheli S.E., daha sonra **"Para sayma bahanesiyle"** takı kutusundaki paraları alıp saydı. Şüpheli, saydıktan bir süre sonra paraları insanlarının dikkatini çekmeden ceplerine koyup salondan çıktı. Her iki düğünün video çekimlerine de yansıyan görüntülerde, S.E.'nin rahat tavırlarla kutuya yaklaşıp paraları aldığı anlar görüldü.

Hırsızın İfadesi

**"Pasta yedim, takı töreninde paraları görünce dayanamadım"**Düğün sonrası yapılan sayımlarda fark edilen eksiklikler üzerine çiftler polise başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yüz tanıma sistemiyle şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli, evine yapılan operasyonda yakalandı. Emniyete götürülen şahıs ifadesinde, **"Baktım düğün var, içeri girdim, pasta yedim, sonra takı töreninde paraları görünce dayanamadım çaldım. 6 bin TL ve 200 dolar aldım"** dediği öğrenildi.Adliyeye sevk edilen şüpheli S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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