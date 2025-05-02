Dolar haftayı yükselişle tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin çarşamba günü ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 38,4900 38,4910 38,5540 38,5550 Avro 43,8670 43,8680 43,8720 43,8730 Sterlin 51,3200 51,3300 51,4400 51,4700 İsviçre frangı 46,7400 46,7500 46,7600 46,7700 ANKARA ABD doları 38,4600 38,5400 38,5240 38,6040 Avro 43,8270 43,9070 43,8320 43,9120 Sterlin 51,2600 51,4700 51,3800 51,5900