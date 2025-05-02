Dolar haftayı yükselişle tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 38,55 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 17:26, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 17:26
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin çarşamba günü ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|38,4900
|38,4910
|38,5540
|38,5550
|Avro
|43,8670
|43,8680
|43,8720
|43,8730
|Sterlin
|51,3200
|51,3300
|51,4400
|51,4700
|İsviçre frangı
|46,7400
|46,7500
|46,7600
|46,7700
|ANKARA
|ABD doları
|38,4600
|38,5400
|38,5240
|38,6040
|Avro
|43,8270
|43,9070
|43,8320
|43,9120
|Sterlin
|51,2600
|51,4700
|51,3800
|51,5900