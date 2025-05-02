Nisan Ayı Enflasyon Rakamları Pazartesi Açıklanıyor

Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak. **Tüketici Fiyat Endeksi**, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,46 olurken yıllık bazda yüzde 38,1'e gerilemişti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından pazartesi günü, yılın dördüncü enflasyon verilerini oluşturacak olan nisan ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

TÜFE ve Yİ-ÜFE Verileri

**Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)**, martta aylık bazda yüzde 2,46, **Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)** yüzde 1,88 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 38,1, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,5 olarak kayıtlara geçti.

Merkez Bankası Enflasyon Beklentileri

**Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB)**, nisan ayına ilişkin **"Sektörel Enflasyon Beklentileri"**ne göre, nisanda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,0 puan artarak yüzde 25,6 ve reel sektör için 0,6 puan yükselerek yüzde 41,7'ye çıkarken, hane halkı için değişim göstermeyerek yüzde 59,3 seviyesinde sabit kaldı.Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı geçen aya göre 4,1 puan azalarak, yüzde 27,2 oldu.

Ocak-Mart Dönemi TÜFE Artışları

Tüketici fiyat endeksi ocakta yüzde 5,03 artış gösterdi.

Şubatta yüzde 2,27 artış kaydedildi.

Martta ise yüzde 2,46 artış gözlendi.



