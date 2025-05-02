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2025-ALES/1 Sınav Sonuçları Açıklandı

13 Nisan'da yapılan 2025-ALES/1 sınavının sonuçları ve cevap kağıtları erişime açıldı. Detaylar ÖSYM'de.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 10:04, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 10:19
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2025-ALES/1 Sınav Sonuçları Açıklandı

2025-ALES/1: Sınav Sonuçları Açıklandı 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınav sonuçlarına 2 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2025-ALES/1 Sınav Sonuçları

2025-ALES/1: Cevap Kağıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

13 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri, cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 2 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adayların Cevap Kağıtlarına Erişim Yöntemi

Adaylar; ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir. Ayrıca adaylar; aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bilgilendirme Amacıyla Yapılan Uygulama

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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