Manisa'da yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı

Türkiye'nin Savunma İhracatı 2025'te Zirve Yaptı
Türkiye'nin Savunma İhracatı 2025'te Zirve Yaptı
Otomotiv Sektörü Nisan Ayında İhracat Rekoru Kırdı
Otomotiv Sektörü Nisan Ayında İhracat Rekoru Kırdı
Borsa İstanbul soruşturması: 13 kişi adliyeye sevk edildi
Borsa İstanbul soruşturması: 13 kişi adliyeye sevk edildi
Marmara Denizi'nde 3,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Marmara Denizi'nde 3,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Türk hava sahasında transit uçuş rekoru
Türk hava sahasında transit uçuş rekoru
Ticaret Bakanı Nisan Ayı Dış Ticaret Verilerini Açıkladı
Ticaret Bakanı Nisan Ayı Dış Ticaret Verilerini Açıkladı
İstanbul'da Fiyatı En Çok Artan Ürün Belli Oldu
İstanbul'da Fiyatı En Çok Artan Ürün Belli Oldu
Nisan Ayı Enflasyon Rakamları Pazartesi Açıklanıyor
Nisan Ayı Enflasyon Rakamları Pazartesi Açıklanıyor
İzmir Merkezli DEAŞ Operasyonunda 35 Kişi Yakalandı
İzmir Merkezli DEAŞ Operasyonunda 35 Kişi Yakalandı
Meteoroloji'den 17 ile sarı kodlu yağış uyarısı
Meteoroloji'den 17 ile sarı kodlu yağış uyarısı
Türkiye, Afrika Kalkınma Fonu Desteğini Artırıyor
Türkiye, Afrika Kalkınma Fonu Desteğini Artırıyor
İstanbul Valisi Gül'den Dolandırıcılık Uyarısı
İstanbul Valisi Gül'den Dolandırıcılık Uyarısı
DMM: CHP Şoförü Hakkındaki İddialar Asılsız
DMM: CHP Şoförü Hakkındaki İddialar Asılsız
Seferberlik Eğitimine Katılanlara Yeni Özlük Hakları
Seferberlik Eğitimine Katılanlara Yeni Özlük Hakları
Otel Faciasında Skandal Detay: Önce Araçlar Kurtarıldı
Otel Faciasında Skandal Detay: Önce Araçlar Kurtarıldı
Bakan Kurum'dan Özel'e: Gözlerindeki Bandı Çıkar, Hakikati Gör
Bakan Kurum'dan Özel'e: Gözlerindeki Bandı Çıkar, Hakikati Gör
Gazze'den Dünyaya Çağrı: Açlıktan Ölen Çocukları Kurtarın
Gazze'den Dünyaya Çağrı: Açlıktan Ölen Çocukları Kurtarın
Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Uyarısı: Bu İllerde Bu Geceye Dikkat!
Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Uyarısı: Bu İllerde Bu Geceye Dikkat!
Bakan Yerlikaya Açıkladı: 1 Mayıs'ta 409 Kişi Gözaltına Alındı
Bakan Yerlikaya Açıkladı: 1 Mayıs'ta 409 Kişi Gözaltına Alındı
Bakanların 'Kanal İstanbul' Açıklamaları Çelişti Mi?
Bakanların 'Kanal İstanbul' Açıklamaları Çelişti Mi?
78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını böyle başlamış
78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını böyle başlamış
Önder Kahveci: 1 Mayıs hiç kimsenin devletle hesaplaşma günü değil
Önder Kahveci: 1 Mayıs hiç kimsenin devletle hesaplaşma günü değil
DMM: İtalya'nın Vize İptali İddiası Manipülasyon
DMM: İtalya'nın Vize İptali İddiası Manipülasyon
Ergün Atalay'dan Asgari Ücret Açıklaması
Ergün Atalay'dan Asgari Ücret Açıklaması
Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti
İstanbul Nisan Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı
İstanbul Nisan Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı
1 Mayıs'ta Kamu Çalışanlarının Ekonomik Talepleri
1 Mayıs'ta Kamu Çalışanlarının Ekonomik Talepleri
Memur-Sen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü Anıtpark'ta kutladı
Memur-Sen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü Anıtpark'ta kutladı
Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul İhtiyaç, Vazgeçmedik
Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul İhtiyaç, Vazgeçmedik
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Manisa'da yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 10:33, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 10:33
Yazdır
Manisa'da yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde S.D.'nin kullandığı yolcu otobüsü, Medar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 16 kişi, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber