Kırmızı et üretimi 2024'te yüzde 10'dan fazla geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, toplam kırmızı et üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 11,7 oranında azalarak 2 milyon 105 bin 895 tona düştü. 2023 yılında bu rakam 2 milyon 384 bin 47 tondu.

Alt kalemler incelendiğinde, sığır eti üretimi yüzde 11,2 azalarak 1 milyon 483 bin 42 tona geriledi. Koyun eti üretimi yüzde 10,5 düşüşle 509 bin 539 ton olurken, keçi eti üretimi yüzde 22,8'lik ciddi bir azalmayla 99 bin 532 tona geriledi. Manda eti üretimi de yüzde 10,4 düşerek 13 bin 781 tona indi.

Toplam kırmızı et üretiminin büyük bölümünü sığır eti oluşturdu. 2024 yılı itibarıyla üretimin yüzde 70,4'ü sığır etinden sağlanırken, yüzde 24,2'sini koyun eti, yüzde 4,7'sini keçi eti ve yüzde 0,7'sini manda eti meydana getirdi.

TÜİK verilerine göre son 10 yılda kırmızı et üretiminde önemli bir artış kaydedildi. 2015 yılında 1 milyon 187 bin 18 ton olan toplam üretim, 2024'te 2 milyon 105 bin 895 tona yükseldi. Ancak son yıl yaşanan yüzde 11,7'lik gerileme dikkat çekti.

Kırmızı et üretim tahminleri, Tarımsal İşletmelerde Hayvansal Üretim Araştırması kapsamında elde edilen demografik verilere göre hesaplanıyor. Bu tahminler, kasaplık güç oranı ile iç ve ithal hayvanların kesim sayılarının ortalama karkas ağırlıklarıyla çarpılması yöntemiyle oluşturuluyor.