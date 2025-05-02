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Rekabet Kurulu'ndan iki dev su markasına ceza

Rekabet Kurulu'nun Erikli ve Pınar Su hakkında yürüttüğü soruşturma sonuçlandı. Rekabet Kurulu, iki şirkete rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimleri yaptıkları gerekçesiyle toplamda 26 milyon TL'ye yakın idari para cezası kesti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 21:40, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 21:59
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Rekabet Kurulu, ambalajlı su üretimi ve satışı sektöründe faaliyet gösteren Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (Erikli) 21,1 milyon lira, Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (Pınar) ise yaklaşık 4,9 milyon lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı.

Rekabet İhlali ve Sonuçları

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu teşebbüslerin geleceğe yönelik satış fiyatları gibi rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi gerçekleştirerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kurul, ilgili kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle anılan iki teşebbüs için idari para cezası uygulanması gerektiğine karar verdi. Bu kapsamda Erikli'ye 21 milyon 106 bin 470 lira, Pınar Su'ya ise 4 milyon 877 bin 401 lira idari para cezası uygulandı.

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