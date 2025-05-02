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Ticaret Bakanı Nisan Ayı Dış Ticaret Verilerini Açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Diyarbakır'da Nisan ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Nisan ayında dış ticaret açığı 12 milyar dolar oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 11:38, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 11:47
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Ticaret Bakanı Nisan Ayı Dış Ticaret Verilerini Açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nisan ayı dış ticaret verilerini açıklıyor. Buna göre, nisanda dış ticaret açığı 2 milyar 38 milyon dolar oldu. Yılın ilk dört ayındaki dış ticaret açığı ise yüzde 14,5 artışla 34,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Nisan Ayı Dış Ticaret Verileri

Buna göre nisanda dış ticaret açığı, 12 milyar 38 milyon dolar oldu. Yılın ilk dört ayındaki dış ticaret açığı ise yüzde 14,5 artışla 34,5 milyar dolar olarak belirlendi.

Bolat'ın Açıklamalarından Öne Çıkanlar

  • Nisan ayında mal ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 artışla 20 milyar 900 milyon dolara yükseldi. Geçen yıl nisanda bu rakam 19 milyar 292 milyon dolardı.
  • Yüzde 8.5'luk artış son 9 ayın aylık en yüksek artışı oldu. En yüksek ikinci nisan ayı rakamı elde edildi.
  • Paritenin Euro lehine gelişmesi ihracatımızda 440 milyon dolar pozitif olumlu etki yaptı.
  • Bu yıl ilk 4 ayda ocak, mart, nisan ihracatımız artış gösterdi. Şubat ayında sadece düşük bir gerileme kaydedildi, 300 milyon dolar civarında.
  • Son 23 ayın 13'ünde aylık ihracat rekor rakamları açıkladık. Son 23 ayın 16'sında ihracatımız yükseliş kaydetti.
  • Yıllıklandırılmış ihracatta son 12 aylık mal ihracatımız cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 265 milyar dolara yükselmiştir.
  • Burada en önemli unsur ABD'nin gümrük vergileri açıklandıktan sonra dünya mali piyasalarında büyük bir çalkantı oldu, ticaret akışlarında ciddi belirsizlik meydana gelince özellikle güvenli liman olarak görülen altına hücum oldu. Bizdeki altına olan talebi körükledi. Bu nedenle altın, otomotiv, makine, kakao ve kahve ithalatındaki artışla 3,8 milyar dolar ithalat artışı gerçekleşti.
  • Doğalgazda geçen yıl nisanda 750 milyon dolar ithalat yapılırken bu defa 1,5 milyar dolar ithalat oldu.

* Nisanda ithalat yüzde 12,9 artarak 33 milyon dolar oldu.

* Cari işlemler açığında 4 aylık tahminimiz 15 milyon dolar civarında.

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