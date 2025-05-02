Artvin'de heyelan anı kamerada
Artvin'in Yusufeli ilçesine yol yapımı sırasında meydana gelen heyelan kameraya yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 11:51, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 12:16
Artvin'in Yusufeli ilçesine yol çalışması sırasında heyelan meydana geldi. Heyelan öncesinde toprak hareketliliğini ve sesi fark eden çalışanlar bölgeden uzaklaştı.
Heyelan anı ise iş makinası operatörünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Mahalleye ulaşım sağlanamıyor
Yaklaşık 20 hanenin bulunduğu mahalleye heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Bölgede ulaşımın yeniden sağlanması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.