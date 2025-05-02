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Dışişlerinden Açıklama: Türklerin de Bulunduğu Gemiye Saldırı

Malta açıklarında uluslararası sularda seyreden, içinde Türk vatandaşlarının da bulunduğu Conscience adlı gemiye saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 18:00, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 18:01
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Dışişlerinden Açıklama: Türklerin de Bulunduğu Gemiye Saldırı

Malta açıklarında uluslararası sularda seyir halindeki, içerisinde Türk vatandaşlarının da yer aldığı Conscience adlı gemiye saldırı düzenlendi. Saldırının ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gemide bulunan mürettebat ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, "İçinde vatandaşlarımızın da bulunduğu gemiye, Malta açıklarında saldırı düzenlendi. Gemiyi İsrail'e ait İHA'nın hedef aldığına dair iddialar bulunmaktadır. Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin açıklaması şu şekilde;

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, içinde Türklerin de bulunduğu Conscience adlı gemiye saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Keçeli Türk vatandaşların durumunun iyi olduğunu belirterek şu paylaşımı yaptı:

"Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait olan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu "Conscience" adlı gemiye, Malta açıklarındaki uluslararası sularda seyrettiği sırada bir saldırı düzenlendiği öğrenilmiştir.

Gemide bulunan mürettebatın ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu bilinmektedir.

Vatandaşlarımızın güvenli bir konuma nakledilmesi için Malta makamlarıyla iş birliği halinde gerekli çalışmalar yürütülmektedir.

Sivil bir gemiye yönelik olan ve uluslararası sularda seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.

Geminin, İsrail'e ait insansız hava araçları tarafından hedef alındığına dair iddialar bulunmaktadır. Saldırının detaylarının bir an önce ortaya çıkarılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm girişimler yapılacaktır."

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