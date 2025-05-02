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Ak Partili Zeybekçi: 'TÜSİAD Başkanı'nın İfade Süreci Şık Değil'

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a yönelik adli kontrol kararı AK Parti'li Zeybekçi tarafından eleştirildi. Zeybekçi, sürecin şık olmadığını belirtti.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 12:27, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 12:28
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Ak Partili Zeybekçi: 'TÜSİAD Başkanı'nın İfade Süreci Şık Değil'

Şubat ayında TÜSİAD Genel Kurulu'ndaki açıklamaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve yurtdışı çıkış yasağı ile adli kontrolle serbest bırakılan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, "TÜSİAD Başkanının mevcutlu bir şekilde ifadeye götürülmesi şık değildir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi'nin Ziyareti

Ekonomi Bakanlığı döneminde sanayicilerin ve iş dünyasının temsilcilerinin dünyayı rahat dolaşabilmesi için yeşil pasaport verilmesine öncülük ettiğini hatırlatan Zeybekçi, TÜSİAD Başkanı'nın mevcutlu bir şekilde ifadeye götürülmesinin doğru olmadığını vurguladı. Zeybekçi, bu konudaki görüşlerinin kişisel olduğunu ancak bu görüşü her yerde dile getirdiğini belirtti. Ayrıca, TÜSİAD Başkanı'na bir şekilde haber verilerek ifadesinin alınmasının daha uygun olacağını ifade etti.

TÜSİAD Başkanı'nın Yurtdışı Çıkış Yasağı

Zeybekçi, yurtdışı çıkış yasağının yargının kararı olduğunu ve uygulanması gerektiğini kabul etmekle birlikte, bu kararı bir bakan olarak kabullenemediğini söyledi. TÜSİAD Başkanı'nın yurtdışına kaçmasının engellenmesi gibi bir kaygının normal olmadığını ifade etti.

Türkiye'nin Faydasına Olmayan Durumlar

Uluslararası platformlarda Türkiye'yi temsil eden sivil toplum kuruluşlarının böyle bir konuya aktör olmasının Türkiye'nin faydasına olmadığını belirten Zeybekçi, iş dünyasının ekonomiyi vurduğu için bu gerginlikten rahatsız olduğunu dile getirdi. Bu tür adımların devam etmesi gerektiğini savundu.

Medya ve Sosyal Medya Tepkileri

Ziyareti sonrası aldığı tepkilerin olumlu olduğunu ancak bazı medya ve sosyal medya hesaplarında terbiyesizliklerle karşılaştığını ifade eden Zeybekçi, Cumhurbaşkanı ile istişare ederek ziyareti gerçekleştirmediğini belirtti.

TÜSİAD'ın Eleştirileri Üzerine Görüşler

TÜSİAD'ın eleştirilerini değerlendiren Zeybekçi, yargının siyasallaşması konusunun yanlış olduğunu ve bu tür söylemlerin sonuçlarının olabileceğini belirtti. Türkiye'de insanların belirli kurallar içinde her şeyi konuşabilmesi gerektiğine inandığını ifade etti.

TÜSİAD ile İşbirliği Çalışmaları

Zeybekçi, geçtiğimiz yıl TÜSİAD ile çok önemli çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaların en kaliteli sonuçlarını TÜSİAD'dan aldığını belirtti. Bu işbirliklerinin devam etmesi gerektiğini savundu.

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