Kırklareli'nde 110 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla ülkeye giren 110 göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığıyla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 12:35, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 12:36
Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 110 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 18-24 Nisan tarihleri arasında yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 110 göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaylarda kullanılan 9 araca el konuldu.