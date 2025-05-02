Ankara Sincan'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı
Ankara'nın Sincan ilçesinde minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kazada yaralananlardan 3'ünün durumu ağır.
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 13:35, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 13:43
ANKARA'nın Sincan ilçesinde, minibüsün kavşaktan dönüş yapan otomobille çarpışması sonucu 3'ü ağır olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 civarında Pınarbaşı Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Y.Y. kontrolündeki 06 CRZ 467 plakalı minibüs, kavşaktan dönüş yapan İ.K.'nin kullandığı 06 HC 467 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri de dahil olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık görevlilerinin kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün durumunun **ağır** olduğu öğrenildi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.