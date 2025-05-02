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Adnan Oktar ve Sanıklar Hakkında Karar Açıklandı

Adnan Oktar ve 16 sanık hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlarından beraat kararı verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 13:44, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 13:45
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Adnan Oktar ve Sanıklar Hakkında Karar Açıklandı

Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçları yönünden yeniden görülen davada karar açıklandı. Savunma yapan Oktar, mehdilik iddiasında bulunmadığını belirterek Kadınların bana olan sevgisi çok kıskanıldı dedi.

Mahkeme Duruşması ve Sanıkların Katılımı

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Adnan Oktar, 16 sanık ile sanık avukatları katıldı. Bazı sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Beraat Eden Sanıklar

Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkında resmi belgede sahtecilik, resmi belgeyi bozmak ve yok etmek, kaçakçılık, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından görülen davada Oktar, resmi belgede sahtecilik, resmi belgeyi bozmak ve yok etmek ve kaçakçılık suçlarından ayrı ayrı beraat etmişti.Mütalaada, kaçakçılık ve resmi evrakta sahtecilik suçlarının yargılaması yapılan dosyadan tefrik edilmesi talep edilmişti.

Kadınların Bana Olan Sevgisi Kıskanıldı

Duruşmada savunmasını yapması için kendisine söz verilen Adnan Oktar, Ben mehdilik iddiasında değilim. Türkiye'de yüzlerce mehdi adayı var. Bir gün çıkıp mehdilik ilan edeceğimi düşünüyorlar. Gerçek mehdiyi hapis etsen de güçlenir. Mehdi korkulacak bir şey değildir. Beni görevlendirirseniz İsrail ile Filistin'in arasını bulurum. Kadın cinayetlerini de durdururum. Birbirinden güzel nur gibi kadınlar her gün öldürülüyor. Türkiye de büyük bir sevgi sorunu var bunu hükümet yapamaz. Dekolte giyen, dans eden ve neşeli insanların da Müslüman olabileceğini gösterdim. Kadınların bana olan sevgisi çok kıskanıldı ifadelerini kullandı.

Kararın Açıklanması

İstinafın bozma kararının ardından Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında Nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçları yönünden İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar açıklandı.Kararını açıklayan mahkeme, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 13 sanık hakkında sanıklara yüklenen fiillerin kanunda suç olarak tanımlanmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti. Heyet 3 sanık hakkında ise suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

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