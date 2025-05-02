Bursa'da Polislere Saldıran 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Bursa Yıldırım'da kimlik soran polislere direnen 2 kişi gözaltına alındı. Olay sonrası soruşturma başlatıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 13:50, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 13:51
BURSA'da kimlik soran polislere saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki çocuk parkında oturan 2 kişinin durumundan şüphelenen polis ekipleri UYAP sorgusu yapmak istedi.
Şüpheliler, polislere kimliklerini vermeyip, direndi. Olay yerine takviye ekipler sevk edilirken, polislere saldırıp, darp girişiminde bulunan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.