Mülakata Giren Adaydan YÖK'e Övgü: İnsana Kıymet Veren Kurum

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda aday, YÖK'ün mülakat sürecinde gösterdiği misafirperverlik, detaylı organizasyon ve insan odaklı yaklaşımı takdir ettiğini belirtti. Aday, "İnsana kıymet veren bir kamu kurumu olmanın nasıl olması gerektiğini bizzat deneyimledim" ifadelerini kullandı.

Konforlu Bekleme Alanı, Ücretsiz Yemek, Refakatçi Uzmanlar

Adayın verdiği bilgilere göre, mülakat günü adaylar, belirlenen bir noktadan servislerle kuruma taşındı. Konforlu bir bekleme salonunda ağırlanan adaylara sürekli taze çay, içme suyu, tatlı ve tuzlu atıştırmalıklar ikram edildi. Öğle ve akşam yemeği ise kurum tarafından ücretsiz olarak sunuldu.

Hediye Seti Takdim Edildi

Süreç boyunca çok sayıda görevli mülakata giren adaylara rehberlik edip, gerekli konforlu ortamın sağlanmasında yardımcı oldu.

Mülakat sonunda adaylara notluk, defter, kupa, kalem, bilgilendirme broşürü ve bez çantadan oluşan bir hediye seti verildi. Aday, bu jestin mülakat gününü daha da anlamlı kıldığını ifade etti.

Ayrıca diğer adaylarla yaptığı sohbetlerde birçok kişinin önceki mülakat deneyimlerinde uzun saatler boyunca yalnızca bir çay veya su ikramıyla bekletildiğini aktardığını belirten aday, YÖK'te karşılaştıkları yoğun misafirperverlik karşısında çok şaşırdığını vurguladı.

"Kurumun Değeri Adaya Davranıştan Belli Olur"

YÖK Başkanı Özvar'a Teşekkür

"Bir kurumun insana kıymet vermesi işte böyle olur. Zira kurumunuzda çalışmak isteyen bir adaya nasıl muamelede bulunduğunuz, aslında kurumunuzun niteliğini belirler. Bu sürece katkı sunan başta YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Genel Sekreter Batıkan Aksoy ve tüm YÖK çalışanlarına bir İİBF'li olarak teşekkür ediyorum. Temennim, bu anlayışın tüm kamu kurumlarına yayılmasıdır." şeklinde bir paylaşında bulundu.

Mülakat Süreci Hakkında Deneyimlerini Aktaran Adayın Paylaşımı Şöyle: