Erdoğan: Gabar'da Günlük Petrol Üretimi 81 Bin Varili Geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. "Enerjide şeytanın bacağını kırdık" diyen Erdoğan, ayrıca "Akkuyu 2028'de tam kapasite çalışacak. İlk reaktörün inşası yakında tamam, yıl sonunda elektrik üretecek" dedi.

Enerji Güvenliği ve Türkiye'nin Stratejik Pozisyonu

Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen zirvede, ülkeler arası iş birliğine önemli katkılar yapacaklarını belirtti. Türkiye'nin doğal kaynakları ve rezervlere yakınlığı ile stratejik bir yere sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, enerji güvenliğinin tüm dünyayı yakından ilgilendirdiğini ifade etti. Türkiye'yi küresel enerjinin güvenli limanı yapmak için çalıştıklarını söyleyerek, enerjide şeytanın bacağını kırdıklarını belirtti.

Gabar'da Günlük 100 Bin Varil Hedefi

Erdoğan, Gabar'da günlük üretimlerinin 81 bin varili geçtiğini ve bugüne kadar toplam değeri 2 milyar dolara yaklaşan 26 milyon varilin üzerinde üretim gerçekleştirdiklerini açıkladı. Saha genişletme faaliyetlerinin 3 binden fazla personelle devam ettiğini belirtti.

Petrolde Rekor Üretim

Gabar'da günlük 100 bin varil hedeflerine ulaşacaklarını ifade eden Erdoğan, Türkiye genelindeki petrol üretimlerinin 135 bin varili aşarak yeni bir rekor kırdığını söyledi. Yurt dışındaki petrol sahalarında da 40 bin varillik üretim sürdürüldüğünü ve 12 kuyuda 9.5 milyon metreküp gaz üretildiğini belirtti.

Doğalgaz ve Yenilenebilir Enerji Çalışmaları

Türkiye'yi doğalgaz arama alanında küresel bir güç haline getireceklerini belirten Erdoğan, Türkmenistan doğalgazında ilk akışı başlattıklarını ve yıl sonuna kadar 1,3 milyar metreküp doğal gaz akışını sağlamış olacaklarını söyledi. Yenilenebilir enerjideki çalışmaların da devam ettiğini ifade etti.

Akkuyu Nükleer Santrali ve Enerji Tasarrufu

Erdoğan, Akkuyu'nun 2028'de tam kapasite çalışacağını ve ilk reaktörün inşasının yakında tamamlanarak yıl sonunda elektrik üreteceğini belirtti. Bununla birlikte doğal gaz ithalatının 7 milyar metreküp azalacağını ve bunun 2 buçuk milyar dolarlık tasarruf anlamına geldiğini ifade etti.