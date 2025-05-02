Bolu'da Lüks Şato Projesinde 68 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, "Burj Al Babas" olarak bilinen projeye ilişkin Kuveyt asıllı 59 kişi "şikayetçi", 13 kişi de "şüpheli" olarak yer aldı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fezlekeye değinilen iddianamede, müştekilerin avukatları aracılığıyla "Burj Al Babas" projesi kapsamında mağdur oldukları gerekçesiyle şikayetçi olduğu belirtildi.

İddianamenin Detayları

İddianamede, şikayet dilekçesi ve diğer evraktaki iddialara göre, müştekilerin projeye katılımının, sözleşmeler kapsamında gerçekleştiği, müştekilerce gerçekleştirilen para transferlerine şüpheliler tarafından makbuzlar düzenlendiği, taşınmaz alım sözleşmelerinde belirtilen taksitlerini tamamlayan bir kısım müştekilerin arsa paylarının "kat irtifakı" şeklinde tescil edildiği ve tapu senetlerinin teslim edildiği aktarıldı. Müştekilerin taşınmazların satın alımına ilişkin olarak ödemelerin bir kısmını banka yoluyla, bir kısmını elden yaptığına dikkati çekilen iddianamede, şüphelilerin müştekilere söz konusu ödemeler karşılığında makbuz düzenleneceğini belirterek, elden ödeme yapmaya ikna ettikleri vurgulandı.

732 Lüks Şato Vaadi

Burasının Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 732 lüks şato villadan oluşan bir konut projesi olduğu ifade edilen iddianamede, yüksek gelirli yabancı yatırımcılara satılması planlanan "lüks konut" ve "termal tatil köyü" olarak tasarlandığı, söz konusu yatırımın finansmanının yabancı sermaye girişlerine dayandırıldığı, projenin tanıtımının 2014'te yapıldığına işaret edildi. İddianamede, bazı kişilerle satış vaadi sözleşmelerinin imzalandığı, buna rağmen proje kapsamında yer alan taşınmazların inşaat sürecinin bitirilmediği ve teslimatın gerçekleştirilmediği kaydedildi.Projeyi yürüten Sarot Gruba ait 3 şirketin, 2018'de konkordato talebinde bulunduğu, Eylül 2018'de İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 3 grup şirketi hakkında iflas kararı verdiği anlatılan iddianamede, iflas kararının istinafta kaldırılmasına ve projeye devam izni verilmesine rağmen inşaatın fiilen durduğu ve şirketlerin yeniden konkordato sürecine girdiği aktarıldı.

Savcının Değerlendirmesi

İddianamede, Bayrampaşa'daki "Caprice Gold" projesinde yüzlerce kişiden para toplayıp projeyi bitirmeyen Fadıl Akgündüz hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan dava açıldığı, yapılan yargılama sonucunda Akgündüz hakkında 601 kişiye karşı "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan 601 kez 4 yıl 2 ay hapis ve 20 bin lira adli para cezası verildiğini, mahkemenin sanığın kasten ve sistematik şekilde güven suistimali yaptığını, mağdurları hayali getiri vaadiyle aldattığını değerlendirdiği aktarıldı.

Ceza İstemleri

Sanıklar Adem Tekgöz, Bülent Yılmaz, Fırat Batdal, Mehmet Emin Yerdelen, Mezher Yerdelen, Özal Durğun, Taha Yerdelen, Timur Efetürk ile Umut Çalıkoğlu hakkında iddianamede, "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 206'şar yıl 6'şar aydan 885'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

ile suçlarından 206'şar yıl 6'şar aydan 885'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Sanıklar Recep Yerdelen, Resul Kantarkıran, İsmet Yerdelen ve Abdullah Tekgöz hakkında, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli para cezası talep edildi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.