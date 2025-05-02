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Ameliyat masasında 'fiyat pazarlığı' yapan sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı

İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında hastayla "fiyat pazarlığı" yaptığı iddiasıyla "kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan yargılanan sanık Hande Yolaç'a verilen hükmün gerekçeli kararı açıklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 15:43, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 15:43
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Ameliyat masasında 'fiyat pazarlığı' yapan sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararında, sanık Yolaç, müşteki H.E. ve tanık ifadesine yer verdi.

Sanık Yolaç'ın ifadesinde, Özel Aile Hastanesinde 2,5 aydır çalıştığını, görevinin hastalara fiyat bilgisi vererek süreci anlatmak olduğunu, normalde hasta yakının yanına geldiğini, bilgilendirmeyi odasında yaptığını ancak müştekinin kendisi de bilgi almak istediği için koraner yoğun bakımda hastanın yattığı bölümde hastaya anlattığını, hastadan para almadığını, yakınlarını muhasebeye yönlendirdiğini ve hastanın ısrarı üzerine alana girdiğini söylediği gerekçeli kararda belirtildi.

Kararda, müşteki H.E'nin ise şikayetinde hastane sorumlusunun kendisini oyaladığını, işlem sırasında kendisine 3 stent takılacağının söylendiğini, işlemin koldan mı yoksa kasıktan mı yapılacağı konuşulduğunu, doktorun kendi indirimini kullanacağını söylediğini, sanığın da doktorun yanında olduğunu ve sanığı konuşmak için yanına çağırmadığını ifade ettiği aktarıldı.

- "İşlemde devletin verdiği stendin takıldığını öğrendik"

Stent takılma işlemi devam ederken sanığın da orada bulunduğunu anlatan müşteki H.E'nin, "Stent takıldıktan sonra beni yoğun bakım servisine aldılar. Sanık ertesi gün yanıma geldi. Muhasebeye gideceğimizi belirtti, muhasebeye gittik. Muhasebeye 5 bin lira ödeyecektim. 7 bin lira ödemem gerektiğini söylediler. Israrla fatura talep ettik, en son bize makbuz tarzında kağıda yazılı belge verildiler, üzerine kaşe basılmasını istedik. Daha sonraki yapılan check-up işleminde devletin verdiği stentin takıldığını öğrendik." şeklindeki ifadesine kararda yer verildi.

Gerekçeli kararda, hastanede kardiyoloji koordinatörü olarak çalışan sanık Hande Yolaç'ın doktor tarafından sedye üzerinde anjiyo işlemi yapılmayı bekleyen müştekinin yanına gelerek, müştekiyle anjiyonun nasıl yapılacağı ile stentlerin özellikleri konusunda fiyat bilgisi verdiği, müştekinin taburcu olacağı gün 7 bin lira ödeme alındığının anlaşıldığı belirtildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde ilave ücret alınmayacak "Sağlık Hizmetleri" başlığıyla düzenlenen maddesinde, hangi durumlarda hastalardan ilave ücret alınamayacağının belirtildiği, buna göre acil haller nedeniyle sunulan sağlık, yoğun bakım ve yanık tedavisi hizmetleri ile kanser tedavisinde ücret alınamayacağının düzenleme altına alındığı kararda kaydedildi.

Kararda, bununla birlikte dosya kapsamında bulunan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne yazılan müzekkere yazı cevabında, "Sağlık Uygulama Tebliği hükmü gereği, yatarak tedavileri devam eden hastalardan tıbbi malzeme ve ilaç bedellerine bağlı olarak herhangi bir ilave ücret alınması kurumumuz mevzuatına aykırıdır." şeklinde düzenlemenin bulunduğunun bildirdiğine yer verildi.

Hande Yolaç'ın "kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan indirim uygulanarak 1 yıl 1 ay 10 gün hapisle cezalandırılmasına hükmedildiği kararda yer aldı.

Sanığın sabıkasız olması, zararı gidermiş olması ve bir daha suç işlemeyeceği konusunda kanaat oluştuğundan Yolaç hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği anlatıldı.

Sanığa yurt dışına çıkamama şeklinde adli kontrol uygulandığının kaydedildiği kararda, sanığın tahliyesine hükmedildiği belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Hande Yolaç'ın "kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması, ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun "etkin pişmanlık" başlıklı 168. maddesi uyarınca cezasında indirime gidilmesi talep edilmişti.

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