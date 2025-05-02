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KPSS 2025/4 Tercih Kılavuzu Yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınmasına ilişkin tercih kılavuzunu yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 16:32, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 16:47
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KPSS 2025/4 Tercih Kılavuzu Yayımlandı

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 2 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.00'da başlayacak ve 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Genel Bilgiler
TABLO-1. 657 SAYILI DMK'NIN 4/B MADDESİ VE 663 SAYILI KHK'NIN 45/A MADDESİ UYARINCA ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI (ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN)
TABLO-2. 657 SAYILI DMK'NIN 4/B MADDESİ VE 663 SAYILI KHK'NIN 45/A MADDESİ UYARINCA ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI (ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN)
TABLO-3. 657 SAYILI DMK'NIN 4/B MADDESİ VE 663 SAYILI KHK'NIN 45/A MADDESİ UYARINCA ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI (LİSANS MEZUNLARI İÇİN)
SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

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