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Erdoğan: Sağlıksız Toplum Güçlü Olamaz

Yeşilay Forumu'nda konuşan Erdoğan, bağımlılıkla mücadelede birlik çağrısı yaptı. Sanal dünyanın tehditlerini ve gençlerin korunması gerektiğini vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 17:04, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 17:40
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Erdoğan: Sağlıksız Toplum Güçlü Olamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'na katıldı. Türkiye'nin yanı sıra 60'ı aşkın ülkeden programa katılan sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine "hoşgeldiniz" diyerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizleri 3 kıtanın merkezi İstanbul'da 4 asırdır bu tarihi mekanda buluşturan Yeşilay'ımızın her bir çalışanına yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Forumun Katkıları ve Beklentiler

Forumun ülke, millet ve uluslararası sivil toplum camiası için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, program kapsamında 3 gün boyunca icra edilen atölye çalışmalarının, interaktif oturumların ve diğer etkinliklerin tüm katılımcılar için faydalı ve bereketli sonuçlar getirmesini temenni etti.

Programın Önemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti; gerek bilgi ve tecrübe paylaşımı, gerekse iyi uygulama örneklerinin etraflıca analiz edilmesi bakımından programı son derece kıymetli bulduğunu ifade etmek istediğini belirtti. Bugüne kadar 1500'e yakın katılımcının iştirak ettiği kapasite geliştirme programları bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı toplum müktesebatına küresel ölçekte çok önemli katkılar yapıyor. Yeşilay'ımızla birlikte 97 ülkeden faaliyet gösteren Uluslararası Yeşilay Federasyonu'na üye ülke Yeşilaylarının her birine çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum.

Bağımlılıkla Mücadele

Sağlıksız bir toplumun güçlü olması asla mümkün değildir. Sıhhatli bir bünyenin en büyük düşmanlarından biri ise bağımlılıktır. Sanal dünyanın kaotik yapısı, bağımlılıkla mücadeleyi zorlaştırıyor. Eskiden zor ulaşılan şeyler, şimdi yalnızca bir tık mesafesinde. İnternet ve sosyal medya içeriklerinin gençlerimizi, değerlerimizi, toplum yapımızı hedef aldığı bir dönemde ailelerimiz de çok dikkatli olmalıdır.

Bağımlılıkla Mücadelenin Gerekliliği

Bazı konuların partisi, ideolojisi, kökeni, kimliği olmaz. **Bağımlılıkla mücadele** de işte öyle alandır. Bu sorunun üzerine hep beraber gitmemiz gerekiyor. Bazı konuların partisi, ideolojisi, kökeni, kimliği olmaz. **Bağımlıkla mücadele**, işte böyle bir alan, böyle bir meseledir.

Muhalefet Eleştirisi

(Muhalefet) Bir tarafta 'Bedava yapacağız' dedikleri suyun fiyatını 10 kat artırırken, diğer tarafta alkollü içki fiyatlarını indirmekten bahsediyorlar. İnsanımızın sağlığına, toplumsal huzurumuza zarar veren tüm marazlarla, bağımlılığın her çeşidiyle mücadeleye devam edeceğiz. Çağdaşlığı, bilimde, teknolojide, kalkınmada, kültürde değil de kadeh tokuşturmakta gören bu **cins mi cins zihniyeti** milletimizin vicdanına havale ediyorum.

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