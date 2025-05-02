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Bu radardan kaçış yok! Aynı anda 4 araca ceza yazıyor

Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından geliştirilen TRAFİDAR, 4 şeritli yollarda eş zamanlı hız tespiti yapabiliyor. TRAFİDAR, yapay zeka desteğiyle plaka ve hız verilerini analiz edip trafik ekiplerine iletiyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 19:01, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 19:01
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Bu radardan kaçış yok! Aynı anda 4 araca ceza yazıyor

Savunma Sanayi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Radarsan Radar Teknolojileri tarafından tasarlanıp üretilen yerli ve milli yeni nesil hız tespit radar cihazı TRAFİDAR 1 yıldır Bursa'da polis ve jandarma ekipleri tarafından kullanılıyor.Yerli ve milli hız ihlal tespit sistemi sayesinde, kural ihlali yapan araçlar bir bir tespit edilerek ceza yazılıyor.

TRAFİDAR: Türkiye'nin Yerli Hız Tespit Sistemi

Türkiye'nin yerli ve milli yeni nesil hız tespit radar cihazının adı TRAFİDAR olarak geçiyor. Lazer tabanlı mobil hız tespit cihazı olarak tasarlanan bu sistem 1 yıldır Türkiye'nin tüm illerinde jandarma ve polisin şehir içi ve bölge trafik ekipleri tarafından kullanılıyor. TRAFİDAR, 4 şeritli yollarda eş zamanlı olarak birçok aracın hızını tespit edebilme, gece görüş özelliği, ve hız ihlali yapan araçların anlık olarak fotoğraf ve video kaydını alma gibi gelişmiş özelliklere sahip.

Yapay Zeka Destekli Sistem

Türkiye'nin yerli ve milli yeni nesil hız tespit radar cihazı, yapay zeka destekli mobil hız tespit sistemi olarak geliştirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle üretilen bu sistem, operatöre gerek duymadan çalışabiliyor. Gündüz ve gece, tüm hava koşullarında araçların plaka, cins ve hız verilerini okuyabiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü PolNet ağına anlık veri göndererek hız ihlali yapan araçları trafik ekiplerine bildiriyor. Gece görüş sistemine sahip olup, 4 şeritli yollarda aynı anda motosiklet, otomobil, kamyon ve kamyonet gibi araçları tespit edebiliyor. Yapay zeka desteğiyle, araçların marka ve renk bilgilerini de analiz edebiliyor.

Trafik Güvenliği İçin TRAFİDAR

Bu sistem, Türkiye'nin trafik güvenliğini artırmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Ramazan bayramı ve tatil süresince TRAFİDAR tarafından kural ihlali yaptığı belirlenen 6 bine yakın sürücüye ceza yazıldığı bildirildi.

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