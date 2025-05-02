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Kırmızı Bültenle Aranan 4 Kişi Türkiye'ye İade Edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası ve ulusal seviyede aranan 4 şahsın yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 19:12, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 19:14
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Kırmızı Bültenle Aranan 4 Kişi Türkiye'ye İade Edildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar, bizden kaçamayacaklar, bir bir geri getireceğiz." dedi. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.Ç. Almanya'da ve Ö.A. Kosova'da, ulusal seviyede aranan M.G. ve S.E.Ö. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalanıp ülkemize iade edildi.

Kırmızı Bültenle Arananlar

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde, Artvin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' ve 'Kooperatif Faaliyeti Kapsamında Dolandırıcılık' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.A. isimli şahıs Kosova'da yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı. 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.Ç. isimli şahıs, Almanya'da yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı.

Ulusal Seviyede Arananlar

'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından 4 yıldır ulusal seviyede aranan S.E.Ö. isimli şahıs, 'Tasarlayarak Öldürme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma ve Suç Uydurma' suçlarından 2 yıldır ulusal seviyede aranan M.G. isimli şahıs, Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.Bakan Yerlikaya, "Adalet Bakanlığımız, Tiflis Büyükelçiliğimiz ve operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Artvin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" şeklinde açıklamada bulundu.

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