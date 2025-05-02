Garanti Bankası'ndan Sistem Kesintisi Açıklaması

Sistemlerine girişte sorun yaşanan Garanti Bankası açıklama yaptı.

Garanti Bankası'ndan Yapılan Açıklama

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Sistemlerimizde yaşanan kesinti teknik bir aksaklıktan kaynaklanmakta olup, herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski barındırmamaktadır.

Güvenlik Standartları ve Hizmet Sürekliliği

Bankamız nezdindeki tüm varlıklarınız ve kişisel verileriniz yüksek güvenlik standartlarıyla korunmaya devam etmektedir. İşlemlerinizi kesintisiz şekilde gerçekleştirebilmeniz için tüm şubelerimizdeki ekip arkadaşlarımız hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Sorunun Çözümü İçin Çalışmalar

Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşması için ilgili birimlerimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadır.