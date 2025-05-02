Garanti Bankası'ndan Sistem Kesintisi Açıklaması
Garanti Bankası, yaşanan sistem kesintisinin teknik bir sorun olduğunu ve herhangi bir siber saldırı içermediğini belirtti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 19:27, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 19:30
Sistemlerine girişte sorun yaşanan Garanti Bankası açıklama yaptı.
Garanti Bankası'ndan Yapılan Açıklama
Bankadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Sistemlerimizde yaşanan kesinti teknik bir aksaklıktan kaynaklanmakta olup, herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski barındırmamaktadır.
Güvenlik Standartları ve Hizmet Sürekliliği
Bankamız nezdindeki tüm varlıklarınız ve kişisel verileriniz yüksek güvenlik standartlarıyla korunmaya devam etmektedir. İşlemlerinizi kesintisiz şekilde gerçekleştirebilmeniz için tüm şubelerimizdeki ekip arkadaşlarımız hizmet vermeyi sürdürmektedir.
Sorunun Çözümü İçin Çalışmalar
Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşması için ilgili birimlerimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadır.