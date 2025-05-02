Sağlık Bakanlığı 2 Bin 239 Hekim Atayacak
Sağlık Bakanlığı, toplamda 2 bin 239 hekimin atanacağını bildirdi. Atamalar, 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ile yapılacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 19:33, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 19:33
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bin 566'sı uzman tabip, 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekimin atanacağını bildirdi.
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için münhal kadrolar 'http://yhgm.saglik.gov.tr' adresinde yayımlanmıştır. 1566'sı uzman tabip ve 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekim ataması yapılacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun."