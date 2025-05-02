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Ortaokul Öğrencilerinden Yatak Yaralarına Çözüm

Eskişehir'den EsRobotik takımı, TEKNOFEST KKTC'de geliştirdikleri akıllı yatak sistemiyle felçli hastalarda yatak yaralarını önlemeyi amaçlıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 21:52, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 21:49
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Ortaokul Öğrencilerinden Yatak Yaralarına Çözüm

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST kapsamındaki Sosyal İnovasyon Yarışması'nda mücadele eden ortaokul öğrencileri, geliştirdikleri akıllı yatak sistemiyle hastalarda oluşabilecek yatak yaralarının önüne geçiyor.Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC devam ediyor.

TEKNOFEST KKTC ve Düzenlenen Yarışmalar

Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.TEKNOFEST KKTC kapsamında, 13 alt kategorisi bulunan 6 teknoloji yarışması düzenleniyor. Bu yarışmalara Türkiye dahil 22 ülkeden toplam 47 binden fazla yarışmacı başvurdu.Teknoloji üretme ve geliştirme yolculuğunda kıyasıya rekabet eden 1083 yarışmacının oluşturduğu 268 finalist takım arasından dereceye girenler, ödüllerini TEKNOFEST KKTC ana sahnesinde alacak.

EsRobotik Takımı ve Akıllı Yatak Projesi

"Hastanın basınç noktalarını sensörlerle ayarlayarak yaraların önüne geçmeyi amaçlıyoruz"TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Sosyal İnovasyon Yarışması'nda finalist takımlar arasında Eskişehir'den yarışmaya katılan "EsRobotik" takımı da yer alıyor.Özel Çağdaş Okulları ortaokul öğrencileri Mehmet Baran Kabal, Bartu Sert ve takım kaptanı Bulut Çakır'dan oluşan ekip, yarışmaya EsRobotik takımıyla katılıyor.Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, felçli hastaların sürekli aynı konumda yattıklarında vücutlarının belli noktalarında yaraların oluştuğunu belirterek, geliştirdikleri projeyle bu durumun önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.Kendi yaptıkları kompresörle yatak içerisinde hava sirkülasyonu oluştuğunu anlatan Çakır, "Hastanın basınç noktalarını sensörlerle ayarlayarak yaraların önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Kompresörümüz ayarlı olarak öncelikle tekli bölmelere hava verirken ardından çiftli bölmelerimizde hava sirkülasyonu sağlıyor. Basınç, ısı ve nem sensörleri gibi farklı sensörlerle yaralarla ilgili her türlü erken teşhisi sağlayabiliyoruz." diye konuştu.

Proje Fikri ve Hedefleri

Çakır, yarışma için beyin fırtınası yaptıkları sırada arkadaşlarından birinin bacağını kırdığını ve bacağın alçıya alındığını belirterek, şunları kaydetti:"Kendisinde yatak yaraları oluşması sonucunda bu projeyi yapmaya karar verdik. TEKNOFEST KKTC'de Sosyal İnovasyon Yarışması'nda finallerde yarışıyoruz. Felçli hastaların bakım ve tedavilerini sağlayan cihazlar oldukça maliyetli. Projemiz felçli hastalara çok daha uyguna bir alternatif sunmayı hedefliyor. Sistemimiz, rakip yataklara kıyasla daha basit bir biçimde ergonomik olarak yaraların erken teşhisinin yapılmasını sağlayacak."

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