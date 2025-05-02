Bakan Güler: Türkiye Her Türlü Oldubittiye İzin Vermeyecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK Komuta Kademesi ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyarette, 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Tümen'de görev yapan Mehmetçiklere de hitap eden Bakan Güler, TEKNOFEST vesilesiyle KKTC'yi ve 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Bakan Güler, Bölgemizde ve dünyada çok boyutlu gelişmelerin yaşandığı; her geçen gün risk ve tehditlerin arttığı hassas bir süreçten geçiyoruz dedi. Jeopolitik ehemmiyeti yüksek bir coğrafyada bulunan ülkemizin bu kritik süreçte çok yönlü tehdit ve tehlikelere karşı daima güçlü ve uyanık olması gerektiğini vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı olarak ülkemizin bekası, asil milletimizin güvenlik ve huzuru için İstiklal Harbimizden bu yana en kapsamlı ve en etkin faaliyetleri icra ettiklerini ifade etti. Kahraman personelin üstün gayretleri ile yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede büyük başarılar elde ettiklerini söyledi.

Kıbrıslı Soydaşlarımızın Güvenliği Her Zaman Önceliklidir

Bakan Güler, Kıbrıslı vatandaşların güvenliği ve huzurunun her zaman öncelikli olduğunu belirtti. Bu bağlamda, yarım asır önce Kıbrıs Türk'ünün maruz kaldığı zulüm ve baskılar karşısında kahraman ordumuzun büyük bir başarıyla icra ettiği Kıbrıs Barış Harekatı, en başta soydaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlarken, Ada'daki herkes için güvenlik, barış ve istikrarın anahtarı olmuştur. Ayrıca bu harekat; ne pahasına olursa olsun Doğu Akdeniz'de tarihi hak ve çıkarlarımızın korunma konusundaki kararlılığımızı da açıkça göstermiştir. Garantör ülke sıfatıyla uluslararası hukuktan doğan haklarımız çerçevesinde iki aşamada gerçekleştirdiğimiz bu harekatta Türk askerinin üstün yetenekleri emsalsiz kahramanlığı ve fedakarlığı bir kez daha tarihe altın harflerle yazılmıştır.

Türkiye, Oldubittiye Kesinlikle İzin Vermeyecek

Bakan Güler, büyük bir kahramanlık örneği sergileyen 39'uncu Piyade Tümenimizin bugünkü mensuplarının tarihi bir vazife icra ettiğini belirtti. Unutmayınız ki Kıbrıs'ın sahip olduğu stratejik konum da dikkate alındığında Türk askerinin buradaki varlığı sadece Ada'nın değil bölgedeki genel güvenlik ve istikrarın devamı bakımından da kritik önemdedir. Özellikle enerji kaynaklarının keşfiyle birlikte; çeşitli aktörlerin Kıbrıs'ın güneyinde siyasi, askeri ve ekonomik faaliyetlerini artırmaya çalıştığını vurguladı. Türkiye'nin herhangi bir oldubittiye kesinlikle izin vermeyeceğini söyledi.

Türkiye, Sahip Olduğu Tüm Hakları Kararlılıkla Kullanacak

Türkiye'nin tarih boyunca Akdeniz'e yön veren güçlerden biri olduğunu ifade eden Güler, Bugün de bu coğrafyada tarihi sorumluluğunu sürdürecek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve kendi çıkarlarının korunması için uluslararası hukuka bağlı olarak sahip olduğu tüm hakları kararlılıkla kullanacaktır. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü teyit etmeyen hiçbir çözüm formülünün asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. Sonuç olarak Türkiye; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güvenlik, barış ve istikrar için Ada'da bulunmaya ve kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye devam edecektir.