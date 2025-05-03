3 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları
3 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi açılışı ile TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'ne katılacak.
(Lefkoşa)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek.
(Konya/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ATO Congresium'da Türkçülük Günü dolayısıyla düzenlenecek programa katılacak.
(Ankara/15.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST KKTC, üçüncü gününde eski Ercan Havalimanı'nda devam edecek.
(Lefkoşa)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 34. haftasına; Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor, Çaykur Rizespor-Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir ve Galatasaray-Net Global Sivasspor maçlarıyla devam edilecek.
(Antalya/Rize/16.00/Hatay/İstanbul/19.00)
2- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başlayacak. İlk gün yarı finallerde Numia Vero Volley (İtalya)-A. Carraro Imoco (İtalya) ve VakıfBank-Savino Del Bene (İtalya) maçları oynanacak.
(İstanbul/16.00/19.00)
3- 60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na, yedinci gününde 144,2 kilometrelik Selçuk-Çeşme etabıyla devam edilecek.
(İzmir)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasına; Mersinspor-Bursaspor Yörsan, Aliağa Petkimspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol ve TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji maçlarıyla devam edilecek.
(Mersin/13.00/İzmir/15.30/Bursa/18.00)
5- Nesine 2. Lig'de 34. ve son hafta karşılaşmaları oynanacak.
6- Türkiye Sigorta Basketbol Ligi play-off yarı final ilk maçında Esenler Erokspor, Çayırova Belediyespor'u konuk edecek.
(İstanbul/15.00)
7- Hentbol HDI Sigorta Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final organizasyonu, kadınlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor ve erkeklerde Beykoz Belediyespor-Beşiktaş final maçlarıyla tamamlanacak.
(İzmir/15.00/18.30)
8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ABD'de düzenlenecek 2025 sezonu altıncı ayağı Miami Grand Prix'sinde sprint yarışı ve sıralama turları yapılacak.
(Florida/19.00/23.00)