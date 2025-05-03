3 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları.

7- Hentbol HDI Sigorta Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final organizasyonu, kadınlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor ve erkeklerde Beykoz Belediyespor-Beşiktaş final maçlarıyla tamamlanacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasına; Mersinspor-Bursaspor Yörsan, Aliağa Petkimspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol ve TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji maçlarıyla devam edilecek.

2- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başlayacak. İlk gün yarı finallerde Numia Vero Volley (İtalya)-A. Carraro Imoco (İtalya) ve VakıfBank-Savino Del Bene (İtalya) maçları oynanacak.

1- Trendyol Süper Lig'in 34. haftasına; Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor, Çaykur Rizespor-Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir ve Galatasaray-Net Global Sivasspor maçlarıyla devam edilecek.

1- Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST KKTC, üçüncü gününde eski Ercan Havalimanı'nda devam edecek.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi açılışı ile TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'ne katılacak.

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