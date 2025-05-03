Maslak'ta çöken yol için İBB'den açıklama!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, sabaha karşı çöken Sarıyer Maslak Eski Büyükdere Caddesi'ndeki yolda incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

"03 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 02.40 sıralarında, Sarıyer Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi yan yol üzerindeki bir inşaat alanına ait istinat duvarının caddeye birleşim noktasında çökmesi sonucu, caddenin iki şeritlik bölümünde yol çökmesi meydana gelmiştir. Olayın hemen ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koordinasyonunda ilgili tüm birimler hızla bölgeye sevk edilmiş, güvenlik önlemleri ivedilikle alınarak yol araç ve yaya trafiğine kapatılmıştır.

Çökme nedeniyle İGDAŞ'a ait bölgeyi besleyen ana çelik hat zarar görmüş; ekiplerin hızlı müdahalesiyle gaz akışı kesilmiştir. Bölgeye alternatif hat üzerinden gaz temini çalışmalarına devam edilmektedir.

Ayrıca, İSKİ'ye ait 300 mm çapındaki temiz su hattı da çökmeyle birlikte hasar görmüş, üç mahalleyi besleyen hat devre dışı bırakılmıştır. İSKİ ekiplerinin kesintiyi gidermeye yönelik çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekiplerimizce çökmenin olduğu bölgede zemin taramaları yapılmakta; ilave iş makineleri ve teknik personel sahaya yönlendirilerek onarım ve güçlendirme süreci başlatılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak gelişmeler kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacak, bölgede hayatın en kısa sürede normale dönmesi için tüm ekiplerimizle sahadaki çalışmalarımız kesintisiz sürdürülecektir."