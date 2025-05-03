Sarıyer'de yol çöktü: Cadde trafiğe kapatıldı
Sarıyer'de yol çöktü: Cadde trafiğe kapatıldı
Bakan Bayraktar: Karadeniz'den Yeni Müjde Bekleniyor
Bakan Bayraktar: Karadeniz'den Yeni Müjde Bekleniyor
Esenyurt'ta İki Servis Şoförüne 44.232 TL Ceza Kesildi
Esenyurt'ta İki Servis Şoförüne 44.232 TL Ceza Kesildi
Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar devreye girdi
Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar devreye girdi
Meteoroloji'den 11 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
Meteoroloji'den 11 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
'Normal Doğum Oranlarını Artırmak İçin Her Adımı Atacağız'
'Normal Doğum Oranlarını Artırmak İçin Her Adımı Atacağız'
Deprem Sonrası Silivri'de Arsa Fiyatları Tavan Yaptı
Deprem Sonrası Silivri'de Arsa Fiyatları Tavan Yaptı
Yargıtay'dan, FETÖ Çatı Davasına İlişkin Bozma Kararı
Yargıtay'dan, FETÖ Çatı Davasına İlişkin Bozma Kararı
İstanbul'da 1 Mayıs Operasyonunda 6 Tutuklama
İstanbul'da 1 Mayıs Operasyonunda 6 Tutuklama
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı
Rekabet Kurulu'ndan iki dev su markasına ceza
Rekabet Kurulu'ndan iki dev su markasına ceza
Engel Tanımayan Öğretmen: Emre Aslan Milli Formayla Sahalarda
Engel Tanımayan Öğretmen: Emre Aslan Milli Formayla Sahalarda
Sağlık Bakanlığı 2 Bin 239 Hekim Atayacak
Sağlık Bakanlığı 2 Bin 239 Hekim Atayacak
Bu radardan kaçış yok! Aynı anda 4 araca ceza yazıyor
Bu radardan kaçış yok! Aynı anda 4 araca ceza yazıyor
Dışişlerinden Açıklama: Türklerin de Bulunduğu Gemiye Saldırı
Dışişlerinden Açıklama: Türklerin de Bulunduğu Gemiye Saldırı
Aile ve Gençlik Fonu'na Başvuran Genç Sayısı 100 Bini Aştı
Aile ve Gençlik Fonu'na Başvuran Genç Sayısı 100 Bini Aştı
Borsa İstanbul Soruşturmasında 12 Zanlı Tutuklandı
Borsa İstanbul Soruşturmasında 12 Zanlı Tutuklandı
Türkiye'deki ilk, dünyadaki 18'nci vaka: 4 Yaprakçıklı Aort Kapak Ameliyatı
Türkiye'deki ilk, dünyadaki 18'nci vaka: 4 Yaprakçıklı Aort Kapak Ameliyatı
Depremzedelerin Altınlarını Zimmetine Geçiren Polise İhraç ve Dava
Depremzedelerin Altınlarını Zimmetine Geçiren Polise İhraç ve Dava
660 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif TBMM'de
660 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif TBMM'de
Erdoğan: Gabar'da Günlük Petrol Üretimi 81 Bin Varili Geçti
Erdoğan: Gabar'da Günlük Petrol Üretimi 81 Bin Varili Geçti
Mülakata Giren Adaydan YÖK'e Övgü: İnsana Kıymet Veren Kurum
Mülakata Giren Adaydan YÖK'e Övgü: İnsana Kıymet Veren Kurum
Polisin üzerine otobüsü süren CHP şoförüne suç duyurusu
Polisin üzerine otobüsü süren CHP şoförüne suç duyurusu
Türkiye'nin Savunma İhracatı 2025'te Zirve Yaptı
Türkiye'nin Savunma İhracatı 2025'te Zirve Yaptı
Otomotiv Sektörü Nisan Ayında İhracat Rekoru Kırdı
Otomotiv Sektörü Nisan Ayında İhracat Rekoru Kırdı
Türk hava sahasında transit uçuş rekoru
Türk hava sahasında transit uçuş rekoru
Ticaret Bakanı Nisan Ayı Dış Ticaret Verilerini Açıkladı
Ticaret Bakanı Nisan Ayı Dış Ticaret Verilerini Açıkladı
İstanbul'da Fiyatı En Çok Artan Ürün Belli Oldu
İstanbul'da Fiyatı En Çok Artan Ürün Belli Oldu
Nisan Ayı Enflasyon Rakamları Pazartesi Açıklanıyor
Nisan Ayı Enflasyon Rakamları Pazartesi Açıklanıyor
Meteoroloji'den 17 ile sarı kodlu yağış uyarısı
Meteoroloji'den 17 ile sarı kodlu yağış uyarısı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji'den 11 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji, 3 Mayıs Cumartesi günü için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 11 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mayıs 2025 08:15, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2025 08:18
Yazdır
Meteoroloji'den 11 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 3 Mayıs Cumartesi günü için hava durumu tahminlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Hafta sonu için plan yapan vatandaşlar, hava durumunu merak ediyor ve internet üzerinden sorgulamalar yapıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Bugün yağış bekleniyor mu? Meteoroloji'nin 3 Mayıs Cumartesi günü için hava durumu tahminleri neler? İşte ayrıntılar ve hafta sonunun ilk gününde hava durumu...

Türkiye Genelinde Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Mayıs Cumartesi gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Akdeniz bölgesi başta olmak üzere İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon ve Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Öğleden Sonra Kuvvetli Yağış Uyarısı

Öğle saatlerinden itibaren özellikle Akdeniz'in iç kesimlerinde ve İç Anadolu'nun belirli bölgelerinde yağışlar kuvvetli şekilde etkili olacak. Meteoroloji, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri ile Konya ve Sivas'ın güney ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Bu bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara

  • BALIKESİR °C, 21°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
  • EDİRNE °C, 26°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
  • İSTANBUL °C, 19°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
  • KIRKLARELİ °C, 24°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Ege

  • A.KARAHİSAR °C, 17°C - Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • DENİZLİ °C, 22°C - Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • İZMİR °C, 26°C - Parçalı ve az bulutlu
  • MUĞLA °C, 21°C - Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz

  • ADANA °C, 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ANTALYA °C, 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
  • BURDUR °C, 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • HATAY °C, 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava sıcaklıkları Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek.

Haritalarla il il hava durumu

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber