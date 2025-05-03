Meteoroloji'den 11 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 3 Mayıs Cumartesi günü için hava durumu tahminlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Hafta sonu için plan yapan vatandaşlar, hava durumunu merak ediyor ve internet üzerinden sorgulamalar yapıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Bugün yağış bekleniyor mu? Meteoroloji'nin 3 Mayıs Cumartesi günü için hava durumu tahminleri neler? İşte ayrıntılar ve hafta sonunun ilk gününde hava durumu...

Türkiye Genelinde Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Mayıs Cumartesi gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Akdeniz bölgesi başta olmak üzere İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon ve Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Öğleden Sonra Kuvvetli Yağış Uyarısı

Öğle saatlerinden itibaren özellikle Akdeniz'in iç kesimlerinde ve İç Anadolu'nun belirli bölgelerinde yağışlar kuvvetli şekilde etkili olacak. Meteoroloji, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri ile Konya ve Sivas'ın güney ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Bu bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara

BALIKESİR °C, 21°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 26°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Ege

A.KARAHİSAR °C, 17°C - Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C - Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C - Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 21°C - Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz

ADANA °C, 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava sıcaklıkları Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek.

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