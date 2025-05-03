Esenyurt'ta İki Servis Şoförüne 44.232 TL Ceza Kesildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta tehlikeli şekilde araç kullanan iki okul servisi sürücüsünün yakalandığını bildirdi. Sürücülere 44 bin 232 lira idari para cezası kesildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul Esenyurt'ta trafikte tehlikeli manevralar yaparak öğrencilerin ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan iki okul servisi şoförünün yakalandığını ve haklarında yaptırımlar uygulandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çocuklarımızın hayatıyla oynayan hiçbir servis şoförünün trafikte yeri yoktur ifadesini kullandı.
Tehlikeli Araç Kullanımı ve Sonuçları
Esenyurt'ta tehlikeli şekilde araç kullanan O.S. ve M.E.T. isimli iki okul servisi sürücüsünün, İçişleri Bakanlığı'nın "Sanal Trafik Devriyeleri" tarafından tespit edildiğini belirten Yerlikaya, sürücülerin yakalandığını kaydetti. Bakan Yerlikaya, uygulanan yaptırımlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:
- Sorumsuz sürücülerin sürücü belgeleri iptal edilmiş
- Araçlar trafikten men edilmiş
- Çalışma Güzergah İzin Belgeleri geçici olarak iptal edilmiş
- Her iki sürücü hakkında adli işlem başlatılmıştır
- Toplam 44 bin 232 lira idari para cezası uygulanmıştır
Trafik Kurallarına Uymanın Önemi
Trafik kurallarına uymanın önemine dikkat çeken Yerlikaya, Direksiyon başına geçen her sürücü trafik kurallarına harfiyen uymalıdır. Özellikle en kıymetlilerimiz olan evlatlarımızı taşıyan servis şoförleri en ufak dahi olsa hata yapmamak için dikkatli olmalıdırlar. Kaldı ki akan trafikte makas atmaları, saygısızca araç kullanmaları kabul edilemez.
Çocuklarımızın hayatıyla oynayan hiçbir servis şoförünün trafikte yeri yoktur❗️Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 3, 2025
Esenyurt'ta tehlikeli şekilde araç kullanarak çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın canlarını tehlikeye atan iki okul servisi sürücüsü O. S. ve M.E.T. Sanal Trafik Devriyelerimizce tespit edilmiş ve. pic.twitter.com/wRtY7cQqSq